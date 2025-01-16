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    空姐扭臀熱舞慶祝試用期結束 遭阿拉斯加航空解僱

    美國阿拉斯加航空一名空服員迪亞拉因在飛機上拍攝扭臀熱舞影片並上傳，遭到公司解僱。（圖擷取自TikTok/@_jvnelle415）

    美國阿拉斯加航空一名空服員迪亞拉因在飛機上拍攝扭臀熱舞影片並上傳，遭到公司解僱。（圖擷取自TikTok/@_jvnelle415）

    2025/01/16 13:48

    莊文仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕美國阿拉斯加航空（Alaska Airlines）一名新進空服員迪亞拉（Nelle Diala）因在飛機上拍攝扭臀熱舞影片並上傳至社群媒體，在任職六個月後遭到公司解僱，讓剛過試用期的她感到非常冤枉。

    綜合外媒報導，迪亞拉在等待機長抵達期間，於機艙內拍攝了一段扭臀熱舞影片，並將其上傳至TikTok和Instagram的社群平台。她在影片中寫道「ghetto bih till i D-I-E, don't let the uniform fool you」（別被制服騙了，我永遠都是個ghetto女孩），並表示這是為慶祝通過新進員工試用期的「勝利之舞」。

    在遭到解僱後，Diala不認為自己有任何不當行為，並重新上傳該影片，附上新的說明文字：「現在的世界太敏感了，連做自己都不行。上班前跳個舞有什麼問題？好像大家都沒這樣做過似的。」她更進一步在GoFundMe平台設立募資頁面，聲稱自己遭到「不當解僱」，希望籌募12000美元（約新台幣39.5萬元）以支持尋找新的空服員工作。截至週三早上，該募資活動僅募得182美元（約新台幣5995元）。

    @_jvnelle415 Cant even be yourself anymore, without the world being so sensitive. Whats wrong with a little twerk before work, people act like they never did that before. #fyp #flightattendantlife 4evaa #discrimnationisreal ♬ Ghetto - E.K.E.

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