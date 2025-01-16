滅絕袋狼有望重生？ 人工子宮成功培育胚胎至中期

澳洲博物館（Australian Museum）展出的袋狼標本，體型約莫與杜賓犬（Doberman）相當。（法新社資料照）

2025/01/16 11:45

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國生物科技公司「巨象生物科學」（Colossal Biosciences）15日宣布，其研發的人工子宮系統成功將已滅絕的袋狼（Thylacine）單細胞胚胎培育至妊娠中期，為滅絕物種復育計畫開啟新篇章。袋狼，又稱塔斯馬尼亞虎，因其身上的斑紋似虎，曾廣泛分布於澳洲，最後1隻在1936年逝世。

根據科學網站《IFLScience》報導，這套人工子宮系統的核心技術是「微流體」（microfluidics）控制技術。公司共同創辦人拉姆（Ben Lamm）表示，該系統能精確調控胚胎生長環境的養分和氣體成分，提供最佳化發育環境。此外，系統配備即時影像監測功能，讓研究人員全程觀察胚胎發育，確保達到各階段的發育里程碑。

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選擇有袋類動物作為實驗對象，是因為它們的妊娠期短，僅不到2週，且形成非常淺層的胎盤。這些特徵使其成為理想的初期實驗對象。目前，團隊已證實該技術的可行性，為後續研究奠定基礎。

團隊下一步目標是應用此技術於小鼠胚胎培育。拉姆指出，小鼠的妊娠期較長，且胎盤結構更複雜，將帶來新的挑戰。如果在小鼠上取得成功，將大幅提升技術的應用潛力，為未來在其他哺乳動物甚至人類上的應用提供參考。

巨象生物科學在人工子宮技術上的突破，不僅有助於滅絕物種復育，對現存物種保育也具有深遠影響。麻省理工學院教授、巨象生物科學共同創辦人丘奇（George Church）表示，這項技術的應用將遠超物種復育，提升瀕危物種保育效率。

拉姆補充，人工子宮技術可讓科學家直接利用生物資料庫中的瀕危物種細胞培育活體，無需依賴代理孕母，為生物多樣性保育開闢新路。

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