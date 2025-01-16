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    美FDA新禁令！「赤蘚紅」禁用於食品 台灣仍合法

    美國食品藥物管理局（FDA）15日宣布，食用色素紅色3號（FD&C Red No. 3）禁止用於食品。（美聯社）

    美國食品藥物管理局（FDA）15日宣布，食用色素紅色3號（FD&C Red No. 3）禁止用於食品。（美聯社）

    2025/01/16 00:20

    祝蘭蕙／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕美國食品藥物管理局（FDA）15日宣布，食用色素紅色3號（FD&C Red No. 3）禁止用於食品。FDA在35年前以有致癌風險為由，禁止該人工色素用於化妝品。

    美國食用色素紅色3號又稱為赤蘚紅（Erythrosine），在我國為「食用紅色7號」，根據衛福部食藥署網站資訊，該人工色素可於各類食品中視實際需要適量使用，但生鮮肉類、生鮮魚貝類、生鮮豆類、生鮮蔬菜、生鮮水果、味噌、醬油、海帶、海苔、茶等不得使用。

    《美聯社》報導，美國FDA批准由20名食安及健康專家提交的2022年請願書，引用「德萊尼條款」（Delaney Clause）禁止任何致癌物質存在於食品中，宣布紅色3號禁用於食品、膳食補充劑和止咳糖漿等口服藥物。

    FDA官員瓊斯 （Jim Jones）表示，「FDA正在採取行動，取消紅色3號在食品和藥物中使用的授權」，有證據表明，實驗室雄性大鼠在暴露於高濃度紅色3號時，會罹患癌症，但他強調，「紅色3號導致雄性大鼠罹癌的方式不會在人類身上發生」。

    報導指出，FDA在1990年拒絕授權在化妝品和外用藥物中使用紅色3號，因為有研究表明，老鼠食用它會導致癌症。根據FDA網站，由於當時的研究顯示，這種染料導致老鼠罹癌的方式並不適用於人類，因此未禁止紅色3號用於食品中。

    針對新禁令，公共利益科學中心（Center for Science in the Public Interest）主任盧里（Peter Lurie）表示，FDA早該採取行動，消除雙重標準─禁止在口紅中使用紅色3號，卻允許在糖果中使用。

    FDA規定，美國業者必須在2027年1月前去除其食品中的紅色3號染料，藥物製造商則必須在2028年1月前採取相同措施。

    除了用於某些種類的櫻桃外，歐洲、澳洲和紐西蘭已禁止紅色3號用於食品。加州也已下令，2027年1月起禁止使用該染料。

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