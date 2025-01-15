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    川普提名魯比歐任國務卿 任命聽證會估可順利過關

    被川普提名為國務卿的魯比歐（見圖），今天將出席任命聽證會。（美聯社）

    被川普提名為國務卿的魯比歐（見圖），今天將出席任命聽證會。（美聯社）

    2025/01/15 20:32

    吳裕堯／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕美國總統當選人川普（Donald Trump）提名魯比歐（Marco Rubio）為國務卿，魯比歐今（15）日將出席參議院任命聽證會，《路透》指出，他已在參議院外交委員會任職14年，預期將輕鬆過關。

    根據《路透》所見到的文稿，外交委員會中地位前端的民主黨參議員沙欣（Jeanne Shaheen）將對魯比歐說：「我相信你有能力也有資格擔任國務卿。」不過，沙欣在講稿中備註，她希望魯比歐能說明川普政府對烏克蘭的計畫，以及對中東問題的見解。

    報導提到，現年53歲的魯比歐是古巴移民後裔，他有望成為美國歷史上首位西班牙裔國務卿；另外，對中國持強硬態度的魯比歐支持香港民主派人士，2020年被中國制裁，因此，他也有可能是首位被中國列入入境黑名單的國務卿。

    魯比歐是以色列的支持者之一，他去年曾表態不會支持加薩停火，並稱以色列應該摧毀哈瑪斯（Hamas）的「每一個元素」，他說：「那些人是邪惡的畜牲。」

    而關於烏俄議題，魯比歐說他認為烏克蘭政府應尋求與俄羅斯達成協議，而不是把心力專注在收復領土。

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