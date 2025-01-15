為籌家人醫藥費遭騙到緬甸當「豬仔」 中國博士曝下體被打到黑爛腫脹

台灣火舞表演者謝岳鵬，在緬甸詐騙園區遭不人道對待留下長期被手銬銬住的傷痕。（資料照）

2025/01/15 17:25

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕火舞表演者謝岳鵬遭騙到緬甸工作，被載到詐騙園區囚禁20天，對方表明要3萬美元（約新台幣99萬）贖金才能放他走，經過各單位協助救人，謝岳鵬已於14日安全返台；外傳緬甸詐騙園區目前至少有6000人受困，中國一名具有博士學歷的男子張繼效就曝光園區內慘況，每天都有嚴重虐待事件，有人甚至因下身遭毆打而導致黑爛腫脹。

綜合中媒報導，張繼效曾擔任中國科學院博士研究員，因家人及女友生病需要籌措醫藥費，在2022年離職尋找新工作，卻遭詐騙集團誆騙至緬甸妙瓦底的KK園區，被迫從事詐騙工作並遭受虐待，所幸最終於2023年9月獲救返回中國。

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據採訪內容指出，張繼效原本在中國科學院擔任研究員，月薪約人民幣5000元（約新台幣2.2萬）。辭職後，他透過網路仲介找到一份聲稱在新加坡的翻譯工作。該仲介公司為取得張繼效信任，不僅要求他提供專業證書、無犯罪紀錄等文件，還提供了工作邀請函和機票，讓他誤以為是正當公司。

張繼效最終被帶到緬甸妙瓦底的KK園區，被迫成為詐騙集團的成員。在園區內，他每天必須工作18小時，工作內容是假扮亞洲女性，透過網路對話詐騙北美國家的男性。

在園區期間，張繼效曾試圖逃跑但未能成功，隨後遭到嚴重毆打。他被兩人按在地上，用直徑10公分粗的木棍毆打屁股和大腿，導致下半身嚴重腫脹發黑，甚至無法站立。

更令人震驚的是，他被關在由鋼管焊接而成的籠子裡，與其他十多名因嘗試逃跑、洩密或偷懶而被懲罰的人一同囚禁。他們的手被銬在鋼管上，每天被迫罰站十多個小時。起初，張繼效每天只能獲得一頓飯食，直到他的遭遇在國內社交媒體引起關注，園區「領導」才開始讓人按時送飯。

經過多方努力，張繼效終於在2023年9月成功獲救，平安返回中國。這起事件揭露了境外詐騙集團的殘酷手段，他們不僅以高薪工作為誘餌進行詐騙，還用暴力手段脅迫受害者從事非法活動。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

近期中國科學院博士張繼效也在採訪中曝光詐騙園區殘忍情形。（圖擷取自微博）

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