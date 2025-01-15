洛杉磯野火奇蹟！1977年藍色福斯麵包車在廢墟中倖存

美國洛杉磯地區遭受野火肆虐，在太平洋斷崖野火肆虐的廢墟中，一輛1977年的藍色福斯麵包車奇蹟般地倖存下來。（美聯社）

2025/01/15 13:07

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國洛杉磯地區連日來遭受嚴重野火肆虐，在太平洋斷崖野火（Pacific Palisades Fire）肆虐的廢墟中，一輛1977年出廠的藍色福斯（Volkswage）麵包車竟奇蹟般地倖存下來，為這場災難中帶來一絲希望之光。

綜合外媒報導，這輛被暱稱為「Azul」（西班牙語「藍色」之意）的復古車輛，目前屬於衝浪和滑板設計師梅根·克里斯托·韋恩勞布（Megan Krystle Weinraub）所有。去年夏天，她從前車主普雷斯頓·馬丁（Preston Martin）手中購入這輛別具意義的車輛，馬丁是加州大學聖塔芭芭拉分校的機械工程畢業生，他在學生時期買下這輛車，並將其改裝成臨時住所來節省房租。

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火災發生前的1月5日，馬丁和韋恩勞布還一同開著Azul去衝浪。結束後他們將車停在她公寓附近的平地上。兩天後，大火突然爆發，韋恩勞布只來得及帶著她的狗Bodi和一些狗糧倉促逃離。

韋恩勞布表示，與那些失去家園或親人的人相比，自己的損失根本不算什麼。火災爆發後，一位鄰居傳來一張照片，顯示Azul在周圍一片焦土中依然完好無損，「我看到照片時簡直不敢相信，忍不住尖叫起來」。

這個奇蹟很快透過新聞照片在電視和網路上廣為流傳。馬丁在得知消息後立即聯繫了他的母親特蕾西，特蕾西曾為這輛車親手縫製窗簾。馬丁說到「這就像是希望的燈塔，周圍的一切都被燒毀了，但它卻完好無損地坐在那裡。」她目前還無法確定何時能夠返回查看Azul的情況。

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