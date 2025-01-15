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    消失逾1個月！ 中國合肥「一把手」張紅文再缺席政協會議

    中國安徽合肥市政協會議14日開幕，安徽省委常委、合肥市委書記張紅文再度缺席會議。（圖擷自網路）

    中國安徽合肥市政協會議14日開幕，安徽省委常委、合肥市委書記張紅文再度缺席會議。（圖擷自網路）

    2025/01/15 10:46

    莊文仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕中國安徽合肥市政協會議14日開幕，安徽省委常委、合肥市委書記張紅文再度缺席，已連續缺席多場重要會議。張紅文出身軍工系統，去年3月剛上任合肥市「一把手」。

    據「合肥發佈」微信公號、《大皖新聞》等公開的現場照片，14日上午召開的合肥市政協15屆4次會議主席台中間位置為合肥市長羅雲峰，張紅文缺席會議。

    港媒《明報》統計，張紅文已有超過1個月沒有亮相。他上一次出席公開活動，是去年12月10日主持召開市委常委會會議。此後，他連續缺席多場重要會議，包括1月2日召開的合肥市委全會暨市委經濟工作會議。

    《明報》引述消息人士說法，張紅文並未在1月2日的會議上報告或發表講話。當天的《合肥電視》新聞，也沒有如常播出會議畫面，只播報會議決議全文。

    《明報》報導稱，現任安徽省委秘書長單向前，有望接替張紅文的職位。

    公開資料顯示，現年50歲的張紅文生於1975年4月，中國陝西澄城人，1996年自北京航空航天大學宇航學院畢業後，長期在「中國航天科工集團」任職，曾是研發巡弋飛彈的第三研究院院長、集團副總經理等。

    張紅文在2020年空降安徽擔任副省長，成為中國第2名「75後」（1975年後出生）副省部級高官。他在2021年11月躋身安徽省委常委。去年3月，張紅文出任合肥市委書記，首次主政一方。

    中國軍方和軍工系統近年接連傳出腐敗案，不少人因而落馬。港媒《星島日報》去年12月23日報導，同為軍工系統出身的中國全國人大常委、中共湖南前省委書記許達哲，已連續2度缺席全國人大常委會會議，引發外界猜測已經落馬。

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