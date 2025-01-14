緊鄰總統辦公區！馬斯克影響力升級 傳將進駐艾森豪大樓

馬斯克據報導預計使用的辦公空間，位於緊鄰白宮的艾森豪行政辦公大樓（圖後方）。（取自維基百科）

2025/01/14 19:17

〔編譯陳成良／綜合報導〕據《紐約時報》14日報導，消息人士透露，特斯拉（Tesla）執行長馬斯克（Elon Musk）預計將在美國白宮園區內設立辦公室，主導美國總統當選人川普新設的「政府效率部門」（Department of Government Efficiency, DOGE），以大刀闊斧削減聯邦政府開支。

據兩位知情人士指出，馬斯克預計使用的辦公空間，位於緊鄰白宮的艾森豪行政辦公大樓（Eisenhower Executive Office Building）。該大樓雖不屬於大眾認知的「白宮」主建築，但屬於白宮建築群的一部分，且為許多重要幕僚的辦公地點。由於馬斯克旗下多家企業，與美國聯邦政府有著數十億美元的合約，此安排將使他持續對即將就任的川普總統，保有重要影響力。

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目前尚不清楚馬斯克的合作夥伴、共和黨籍企業家拉馬斯瓦米（Vivek Ramaswamy），是否也將在艾森豪行政辦公大樓內辦公。

這個被稱為「政府效率部門」（DOGE）的計畫，並非如同司法部一般，由國會正式授權成立的政府部門。截至目前，DOGE的工作內容仍籠罩在一層神秘面紗之下，政權交接團隊鮮少透露該部門將如何運作及編列預算。目前DOGE的工作人員，於華盛頓特區的太空探索科技公司（SpaceX）辦公室辦公。

目前尚不清楚馬斯克團隊的規模以及他本人的確切職稱。部分政權交接團隊官員暗示，馬斯克可能成為「特別政府雇員」（special government employee），該職位可支薪或不支薪，且相較於一般政府雇員，其個人財務揭露的規定較為寬鬆。

若成為特別政府雇員，馬斯克這位全球首富幾乎肯定會放棄領取薪水。然而，川普政府最終如何定義馬斯克的角色，以及DOGE如何融入行政體系，可能牽涉到相關法律問題，例如：關於利益衝突及離職後遊說等限制的道德準則。所有政府雇員，包含「特別政府雇員」，都受到一項禁止參與和自身、家人或所屬組織有財務利益相關公務，刑事利益衝突法約束。

由於馬斯克旗下部分公司與聯邦政府簽有合約，若他擔任「特別政府雇員」，該法規將禁止DOGE處理相關議題。倘若馬斯克或其幕僚成為「特別政府雇員」，他們將必須提交財務揭露表格。然而，假如他們決定放棄領取豐厚的政府薪資，川普政府便可將這些紀錄保密，不對外公開。

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