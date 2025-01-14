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    受夠觀光公害！京都擬調漲宿泊稅 最快明年3月上路

    日本京都為對抗爆量遊客所帶來的觀光公害，打算從明年起大漲在京都過夜的宿泊稅。圖為2023年3月30日遊客在京都知名景點清水寺內與清水舞台合影。（路透）

    日本京都為對抗爆量遊客所帶來的觀光公害，打算從明年起大漲在京都過夜的宿泊稅。圖為2023年3月30日遊客在京都知名景點清水寺內與清水舞台合影。（路透）

    2025/01/14 18:37

    〔編譯張沛元／綜合報導〕日本觀光重鎮京都市的市長松井孝治14日宣布，將大漲在該市過夜的「宿泊稅」，以舒緩當地民眾對爆量遊客來訪的不滿。

    根據新制，每晚房價介於日幣2萬元到5萬元（約台幣4183元到10458元）的宿泊稅，將倍增至每人每晚日幣1千元（約台幣20917元）；至於每晚房價超過日幣10萬元的宿泊稅則將飆漲十倍，達日幣1萬元（約台幣2090元）。

    新制預計明年3月生效實施，但此前得獲得京都市議會的批准。京都市政府在聲明中指出，提高宿泊稅意在讓市民、遊客與商家三贏之餘，落實「永續觀光」。

    京都市從7年前起徵收宿泊稅，由包括民泊在內的所有住宿設施的使用者都得繳納宿泊稅；現行制度依房價不同，分為日幣200元到1000元共3種；去年的宿泊稅收入創歷史新高，約52億日圓。

    美景目不暇接再加上日圓疲軟，日本近年迎來爆量海外遊客，預料2024年的訪日人數將突破3500萬人次，創歷史新高。

    但一如世上其他熱門觀光景點，如義大利水都威尼斯或好萊塢男星李奧納多狄卡皮歐（Leonardo DiCaprio）多年前主演的電影《海灘》（The Beach）的取景地泰國瑪雅灣（Maya Bay Beach），爆量遊客並非處處受歡迎，特別是在古韻盎然的京都。

    無良遊客有如狗仔隊般跟騷舞妓、導致交通堵塞以及亂丟垃圾，都令京都當地居民頭痛不已。

    除了京都，日本其他熱門觀光景點也已經或準備要「以價制量」來對抗觀光公害，像是已開徵的富士山登山費明年還要調漲，以及因內建的電腦開機桌面而紅遍全球的北海道美瑛青池，則打算收取停車費。

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