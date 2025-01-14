為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    把握機會！16萬年一遇 彗星最近幾天肉眼可見

    16萬年首次來訪的彗星C/2024 G3（Atlas），最近幾天亮度可能足夠讓人用肉眼看到。圖為美國太空人皮迪特（Don Pettit）分享國際太空站拍到的Atlas。（圖擷自Don Pettit「X」帳號）

    16萬年首次來訪的彗星C/2024 G3（Atlas），最近幾天亮度可能足夠讓人用肉眼看到。圖為美國太空人皮迪特（Don Pettit）分享國際太空站拍到的Atlas。（圖擷自Don Pettit「X」帳號）

    2025/01/14 11:14

    李欣潔／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕趕快把握機會！16萬年首次來訪的彗星C/2024 G3（Atlas），13日位於近日點（移動軌跡上最靠近太陽的地方）因而影響到亮度，但從當天晚上開始就可觀測，未來幾天內亮度可能足夠讓人用肉眼看到。

    《BBC》報導，美國航太總署（NASA）表示，彗星的亮度向來都是難以預測的，但C/2024 G3很有機會亮到能用肉眼觀測，專家認為它可能會和金星的亮度差不多，最好的觀賞地點位於南半球。

    英國倫敦國王學院天體粒子物理學和宇宙學研究員巴拉吉（Shyam Balaji）表示，南半球的天文愛好者，可在日出之前向東方地平線觀測；日落之後朝西方地平線看去，至於北半球想要看到比較有挑戰性，要視彗星和太陽的相對位置而定。

    巴拉吉說，雖然這顆彗星預測會非常明亮，但許多彗星最終亮度都比預測的更暗，他建議民眾最好還是尋找一個遠離光害的地方並使用望遠鏡。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播