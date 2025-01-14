把握機會！16萬年一遇 彗星最近幾天肉眼可見

16萬年首次來訪的彗星C/2024 G3（Atlas），最近幾天亮度可能足夠讓人用肉眼看到。圖為美國太空人皮迪特（Don Pettit）分享國際太空站拍到的Atlas。（圖擷自Don Pettit「X」帳號）

2025/01/14 11:14

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕趕快把握機會！16萬年首次來訪的彗星C/2024 G3（Atlas），13日位於近日點（移動軌跡上最靠近太陽的地方）因而影響到亮度，但從當天晚上開始就可觀測，未來幾天內亮度可能足夠讓人用肉眼看到。

據《BBC》報導，美國航太總署（NASA）表示，彗星的亮度向來都是難以預測的，但C/2024 G3很有機會亮到能用肉眼觀測，專家認為它可能會和金星的亮度差不多，最好的觀賞地點位於南半球。

請繼續往下閱讀...

英國倫敦國王學院天體粒子物理學和宇宙學研究員巴拉吉（Shyam Balaji）表示，南半球的天文愛好者，可在日出之前向東方地平線觀測；日落之後朝西方地平線看去，至於北半球想要看到比較有挑戰性，要視彗星和太陽的相對位置而定。

巴拉吉說，雖然這顆彗星預測會非常明亮，但許多彗星最終亮度都比預測的更暗，他建議民眾最好還是尋找一個遠離光害的地方並使用望遠鏡。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法