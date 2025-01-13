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    恐怖！ 印尼峇里島鱷魚疑模仿溺水者 揮爪誘人下水

    鱷魚疑似在水中模仿溺水者，將四肢揮舞於水面上，意圖引誘民眾下水。（翻攝自YouTube影片）

    鱷魚疑似在水中模仿溺水者，將四肢揮舞於水面上，意圖引誘民眾下水。（翻攝自YouTube影片）

    2025/01/13 14:24

    〔編譯陳成良／綜合報導〕根據英國《每日星報》（Daily Star）報導，印尼峇里島近日流出一段驚悚影片，一隻鱷魚疑似在水中模仿溺水者，將四肢揮舞於水面上，意圖引誘民眾下水，畫面引發全球熱議，讓人質疑鱷魚的智商是否遠超乎人類想像。

    影片中可見，這隻鱷魚的四肢在水面上揮動，動作與溺水者拼命掙扎、揮手求救的樣子極為相似。更令人訝異的是，峇里島當地居民似乎對此景象司空見慣，甚至有人面露微笑。影片拍攝者在旁白中推測，這隻鱷魚可能非常清楚自己的行為，甚至已經將「假裝溺水」這項技巧在鱷魚群體中傳授，藉此吸引毫無戒心的人類靠近。旁白更直指鱷魚的爪子從遠處看來，與人類的手臂和前臂極為相似，容易使人誤判。

    不過，部分看過影片的民眾也對當地人過於冷靜的態度感到不解，不明白為何沒有人對此感到不安。這段影片也在社群媒體上引起廣泛討論，已經累積了超過百萬的讚數。

    雖然目前尚未有直接證據證明鱷魚具有如此高超的模仿能力，但爬蟲類動物學家布朗博士（Dr. Emily Brown）指出，鱷魚作為存活至今的古老物種，確實具備強大的環境適應能力和學習新獵食技巧的潛力。她提到，過去曾有研究發現，部分鱷魚會在頭上放置樹枝，藉此吸引尋找築巢材料的鳥類，顯示鱷魚具有相當程度的智慧，因此「不能完全排除鱷魚模仿人類溺水動作的可能性」。

    這段令人不寒而慄的影片，讓不少網友驚呼「鱷魚的進化速度恐怕比人工智慧還快！」也有較為理性的網友認為，「只有缺乏常識的人才會貿然下水救人，因此無需過度恐慌。」

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