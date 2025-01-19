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    陽明山除夕夜有望見雪？ 氣象署揭觀察重點

    未來一週溫度趨勢。（圖為中央氣象署提供）

    未來一週溫度趨勢。（圖為中央氣象署提供）

    2025/01/19 17:05

    〔記者林志怡／台北報導〕農曆春節將至，但本週末起將有新一波的冷空氣影響台灣。中央氣象署說明，春節前報到的這波冷空氣強度仍有待觀察，但預估可達大陸冷氣團以上，且不排除各地會有較廣泛的10度以下低溫出現，若達到寒流等級，並有水氣等條件配合，陽明山也有機會出現降雪，但情況再過2至3天會比較明朗。

    中央氣象署預報員張竣堯指出，台灣周邊環境自今日下半天起逐漸轉乾，明日會更加明顯，各地天氣趨於穩定，明日僅山區、東半部地區有雨，但新北、竹苗、宜蘭地區清晨需注意13至14度低溫，其他地區則落在16至17度左右，且若環境轉乾速度較快，部分地區將有10度以下氣溫出現。

    張竣堯表示，週三、週四期間因冷空氣強度減弱，各地氣溫略有回升，但幅度較小，僅1至2度左右，且因中層水氣通過，中部以北地區有局部短暫雨，東半部地區持續有雨。

    此外，張竣堯說，本週五至週末各地天氣將有較大轉變，環境轉為東北風，迎風面的北部、東半部地區有局部短暫雨，加上新一波冷空氣開始影響台灣，強度不確定性較大，預估可達大陸冷氣團或以上，且最低溫將發生在下週一、週二。

    張竣堯指出，若這波冷空氣強度超過大陸冷氣團，中部以北、宜花地區低溫約10至12度，其他地區約12至14度，如果強度提升至強烈大陸冷氣團或寒流，有可能出現較大範圍的10度以下低溫。

    另，張竣堯提到，只要影響台灣的冷空氣強度達到寒流等級，加上水氣條件配合，陽明山也有降雪機率，去年年初寒流影響期間，因有豐沛的水氣，陽明山就曾發生過較廣範圍的降雪，不過下週初已超出氣象預報的7天範圍，屆時影響台灣的冷空氣強度還有待觀察，再過2至3天會比較明朗。

    未來降雨趨勢。（圖為中央氣象署提供）

    未來降雨趨勢。（圖為中央氣象署提供）

    今晚明晨低溫提醒。（圖為中央氣象署提供）

    今晚明晨低溫提醒。（圖為中央氣象署提供）

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