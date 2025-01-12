吵架不忘滅火 加墨馳援協助南加州對抗祝融

儘管美國總統當選人川普口出狂言惹毛鄰國加拿大與墨西哥，加墨兩國仍派出人員與設備協助南加州打火。圖為2018年11月30日在阿根廷布宜諾斯艾利斯，時任美國總統的川普（中）與加拿大總理杜魯道（右）以及時任墨西哥總統潘尼亞尼托（左）準備簽署新版美墨加協定。（美聯社檔案照）

2025/01/12 23:53

〔編譯張沛元／綜合報導〕儘管即將重新執政的美國總統當選人川普持續威脅要對北鄰加拿大與南鄰墨西哥的商品加徵關稅，加墨兩國仍在川普宣誓就職前夕派遣消防員與設備赴美協助撲滅南加州大火，以示北美三國團結以及在美國有難時伸援。

根據華盛頓郵報，墨西哥女總統薛恩鮑姆（Claudia Sheinbaum）11日表示，該國的1支消防隊正帶著「墨西哥的勇氣與愛心」前往洛杉磯的途中；墨西哥民防單位則說，這支消防隊的任務是「支持打火」，墨西哥的團結跨越國界以保護人命與自然。

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加、墨是美國兩大貿易夥伴，川普不但威脅要對這兩國加徵關稅，2015年首度參選總統時還口出狂言，痛批墨西哥把毒品、犯罪與強暴犯帶來美國，「當墨西哥派他們的人（到美國）時，他們派的不是最好的人」。

此外，川普與薛恩鮑姆日前還就地名大打口水戰，川普稱墨西哥灣應該改稱「美洲灣」（Gulf of America），薛恩鮑姆回嗆，美國才應該改名為「墨西哥美洲」（Mexican America）。

至於加拿大則早就出動人員與設備助美打火，包括魁北克省總計已出動4架滅火飛機、亞伯達省部署40名消防員，以及卑詩省應美方要求派出1支資深技術人員團隊；加國聯邦政府、武裝部隊與其他省份也準備馳援。

加拿大應急應變部部長薩簡（Harjit S. Sajjan）說，一如加國在自家野火季時獲得厝邊友人的支持，加拿大現正準備投桃報李；加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）9日在X上貼出一段飛機灑水滅火的影片，圖說直言「鄰居幫鄰居」。

杜魯道在X上寫道：「加拿大與美國不僅是厝邊…我們是朋友－－尤其是艱困之際」。

川普日前為迫使加拿大加強邊境安全，揚言要對所有加國進口商品調增關稅，甚至考慮以經濟手段將加國納為美國第51州；杜魯道自曝曾就此對川普反唇相譏，虧說拿美國的佛蒙特州或加州來換就行。

加拿大總理杜魯道日前在X貼出滅火飛機灑水撲滅南加州大火的影片，直言「鄰居幫鄰居」，並附上美加兩國國旗小圖。（圖擷取自杜魯道的X）

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