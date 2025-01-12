美軍神秘X-37B太空飛機軌道飛行滿週年 任務內容仍是謎

美國太空軍的X-37B無人太空飛機，由波音公司所承造。（圖由美國太空軍網站）

2025/01/12 14:41

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國太空軍（US Space Force）秘密的X-37B太空飛機已繞行地球軌道超過1年。這架行蹤神祕的無人太空飛機究竟在執行什麼任務？儘管官方透露了部分2024年的活動內容，其具體任務細節仍然沒有對外公開。

內文：根據《IFLScience》報導，X-37B於2023年12月28日發射升空，展開其第7次任務，並在無聲無息中達成在軌飛行滿1週年的里程碑。這架可重複使用的無人太空飛機由波音公司（Boeing）設計、美國空軍管理，過去早已展現其長時間飛行的能力。2022年結束的第6次任務，就創下了高達908天的在軌飛行紀錄。

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在最近一次任務中，X-37B展現了1種被稱為「大氣制動」（aerobraking）的新技術，該技術藉由大氣摩擦力降低飛行器的軌道高度，同時還能減少燃料消耗。美國太空軍表示，X-37B執行此技術是為了「安全處置」一些留在地球軌道上的模組組件。換句話說，他們正在清理一些太空垃圾。

X-37B長約8.9公尺，翼展約4.55公尺，能夠在距離地表240至800公里的近地軌道（low-earth orbit）以每小時約28200公里的速度巡航。每次任務皆藉由發射載具送入太空，接著在地球軌道上自由飛行，最後重返大氣層並像一般飛機降落。

儘管美國太空軍和波音公司似乎逐漸揭露了X-37B的部分任務內容，但其具體任務細節仍然籠罩在神秘面紗之下。美國軍方對外的官方說法是，X-37B的任務是「進行可重複使用太空載具技術的風險降低、實驗和操作概念開發」，這番含糊的聲明，基本上沒有透露出它的真正目的。

目前已知的是，這架太空飛機正在協助美國航太總署（NASA）進行一項關於太空輻射如何影響種子活性的長期研究，並協助測試隔絕輻射的隔熱塗層。

外界曾猜測X-37B可能是某種間諜飛機或武器。然而，大多數的類似說法都已被推翻。一來，X-37B相對容易被追蹤，且重返大氣層時會產生相當明顯的景象，這些特點都不利於秘密監視和偵察任務。

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