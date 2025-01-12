存248億比特幣硬碟誤丟垃圾場 英國男訴訟10年遭判「無權取回」

自從川普勝選以來，比特幣一路狂漲。（資料照，路透）

2025/01/12 14:37

〔編譯陳成良／綜合報導〕一場長達10年的比特幣尋寶之旅以失落告終！英國一名男子因不慎丟棄存有巨額比特幣的硬碟，多年來持續與地方政府交涉，希望能開挖垃圾掩埋場尋回。儘管如今硬碟價值高達7.5億美元（約合新台幣248億元），據福斯財經新聞（FOX Business）報導，該案已於當年1月5日遭法院駁回。

39歲的豪威斯（James Howells）家住英國威爾斯紐波特（Newport）。2013年，他在整理家裡時，不慎將一個裝有比特幣的硬碟當作垃圾丟棄，而這個硬碟就這樣被送進了當地的垃圾掩埋場。隨著比特幣近年來價格飆漲，截至2025年1月10日，比特幣價格已來到8萬9637美元，豪爾斯當年丟棄的硬碟價值估計已高達6億英鎊，相當於近7.5億美元。

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意識到硬碟的價值後，豪爾斯自此展開了長達10年的尋寶之旅。他多次與紐波特市議會交涉，提議由他全額出資進行垃圾掩埋場的挖掘工作，並承諾事後將尋獲比特幣的25%分給市議會作為回饋。然而，市議會始終以「開挖垃圾掩埋場將破壞環境」為由，堅決拒絕了豪威爾斯的請求。

在屢次協商未果後，豪爾斯決定訴諸法律途徑。然而，據英國廣播公司（BBC）報導，威爾斯巡迴商業法官凱瑟（Judge Keyser）1月5日正式駁回了豪威爾斯的訴訟，在判決中指出，豪爾斯「沒有合理的理由」提起訴訟，且即便案件進入全面審理，也「沒有實際勝訴的可能性」。

面對此判決，豪爾斯向BBC表示他感到「非常沮喪」，並形容這就像是「狠狠地賞了一巴掌」。「案件在最早的聽證會就被駁回，甚至沒有給我解釋的機會，沒有給我任何形式的正義。」他說：「如果在全面審理中，我本可以充分說明我的理據，而這正是我所期待的。」

豪爾斯強調，在過去12年裡，他一直嘗試以各種方式與紐波特市議會溝通。「這與貪婪無關，我很樂意分享尋獲的比特幣，但沒有任何掌權者願意與我進行有建設性的對話，」他無奈地說。「這個判決奪走我的一切，讓我一無所有。」他更直言這是「英國不公正司法體系的又一例證」。

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