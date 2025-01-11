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    行李藏「鱷魚頭」！加拿大男印度搭機當場被捕

    男子行李箱發現鱷魚頭骨。（擷取自X，@AirportGenCus）

    男子行李箱發現鱷魚頭骨。（擷取自X，@AirportGenCus）

    2025/01/11 06:03

    首次上稿 1-10 23:27
    更新時間 1-11 06:03

    吳裕堯／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕32歲加拿大男準備從印度德里甘地國際機場搭機返國，被海關查出行李中藏了顆鱷魚頭，遭到逮捕。

    綜合外媒報導，鱷魚頭重約777公克，包在米白色布料中。經當地相關部門確認，鱷魚是受《野生動物保護法》保護物種；男子向官員供稱，他並未捕獵或殺害鱷魚，而是在泰國買的。不過，他未持有相關許可，違反印度法律；鱷魚頭則送往實驗室鑑定。

    印度航空業近年快速成長，機場走私野生動物走私也逐漸增加。德里海關呼籲各部門加強合作，防杜受保護物種製品非法走私。根據非政府組織TRAFFIC的報告，2011年到2020年間，印度機場共攔截146起涉及野生動物案件，爬蟲類占了46％，包括鱷魚、蜥蜴與蛇類。

    類似事件屢見不鮮，德里機場去年也曾攔下攜帶動物角加拿大女子，她聲稱是徒步旅行時撿到的。而美國坦帕機場更曾發現旅客包包中藏有活蟒蛇，引發熱議。

    此外，類似案件並非首例。去年，德里機場曾攔下一名加拿大女子，其行李內藏有動物角，據稱是在拉達克（Ladakh）地區徒步旅行時拾得；美國佛羅里達州坦帕機場（Tampa Airport, TPA）亦曾在乘客包中發現一條四英尺長的活蟒蛇，引發熱議。

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