行李藏「鱷魚頭」！加拿大男印度搭機當場被捕

2025/01/11 06:03

首次上稿 1-10 23:27

更新時間 1-11 06:03

吳裕堯/核稿編輯

〔即時新聞/綜合報導〕32歲加拿大男準備從印度德里甘地國際機場搭機返國,被海關查出行李中藏了顆鱷魚頭,遭到逮捕。

綜合外媒報導,鱷魚頭重約777公克,包在米白色布料中。經當地相關部門確認,鱷魚是受《野生動物保護法》保護物種;男子向官員供稱,他並未捕獵或殺害鱷魚,而是在泰國買的。不過,他未持有相關許可,違反印度法律;鱷魚頭則送往實驗室鑑定。

印度航空業近年快速成長,機場走私野生動物走私也逐漸增加。德里海關呼籲各部門加強合作,防杜受保護物種製品非法走私。根據非政府組織TRAFFIC的報告,2011年到2020年間,印度機場共攔截146起涉及野生動物案件,爬蟲類占了46%,包括鱷魚、蜥蜴與蛇類。

類似事件屢見不鮮,德里機場去年也曾攔下攜帶動物角加拿大女子,她聲稱是徒步旅行時撿到的。而美國坦帕機場更曾發現旅客包包中藏有活蟒蛇,引發熱議。

