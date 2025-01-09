澤倫斯基提西方烏國駐軍 施壓俄羅斯止戰

美國國防部長奧斯汀（右）和烏克蘭總統澤倫斯基（左）9日在德國出席援烏會議。（歐新社）

2025/01/09 21:26

〔編譯管淑平／綜合報導〕美國等西方支持烏克蘭抵抗俄羅斯侵略的「烏克蘭防務國際聯絡小組會議」，9日在德國開會，這是美國總統當選人川普就職前，該小組最後一次開會，烏國總統澤倫斯基疾呼，烏俄戰爭以來建立的國際防禦聯盟不能就此放棄，並提出西方在烏國駐軍，會是施壓俄羅斯止戰達成和平的其中一種最好方式。

澤倫斯基在這場於德國拉姆施坦美國空軍基地舉行的會議上說，「我們已經努力了這麼久，現在就半途放棄，不繼續打造我們所建立的這個防禦聯盟，說實話會是瘋了」；他呼籲，「不論世界情勢發展，每個人都希望感到安全，感到他們的國家不會就這樣被從地圖上抹去」。

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面對曾質疑持續援烏必要性的川普，11天後就將上任，澤倫斯基說，「11天後將開始對歐洲和整個世界來說的一個新篇章」，「這是我們將得更加合作的時刻，更加彼此依靠，一起達到更偉大的成果」。

他說，川普上任會帶來「新契機」，「我們的目標是儘量找出可用手段，迫使俄羅斯走向和平」。談到有關北大西洋公約組織（NATO）國家派兵進駐烏克蘭的討論，他說，「我相信這類夥伴部隊的部署，是其中一種最好的手段」，「讓我們務實一點，讓此事成為可能」。澤倫斯基並未指明他所說的，是西方派出戰鬥部隊，還是以維和部隊角色在烏國駐軍。

美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）在會中警告，「如果（俄羅斯總統）普廷吞掉烏克蘭，他的胃口只會更大」，「如果獨裁者認定，民主國家會因恐懼而驚慌失措，拱手交出其利益，拋棄他們的原則，我們只會看到更多的領土掠奪；如果暴君學到侵略會有回報，我們只會招來更多侵略、混亂和戰爭」。

他同時宣布，美國再給予烏國另一筆5億美元安全援助，包括彈藥、F-16戰機維修保養裝備等。這筆軍援是使用總統撥款權。國會去年通過的援烏資金還剩下38億美元，若拜登政府卸任前不再提供烏國新一批軍援，剩餘額度將由即將上任的川普決定。

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