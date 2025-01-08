又是黑道「中國龍」！在日狂掃蘋果優惠筆電轉賣 7中國人被逮

日本東京澀谷表參道的蘋果專賣店，示意圖。（歐新社）

2025/01/08 16:13

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕日本警方近日破獲一起利用蘋果教育優惠活動進行大規模非法轉售的案件，涉及金額高達1.3億日圓（約新台幣2704萬元），共有7名中國人被逮，其中包括1名51歲的「中國龍」黑道成員。

綜合日媒報導，51歲中國男子趙麗涉嫌在2024年2月至8月期間，利用蘋果的學生折扣政策，指使在日中國留學生購買大量蘋果筆電與平板電腦，總金額約1.3億日圓。東京警視廳透露，趙男共犯案約700次，購買產品包括「MacBook」筆電與「iPad」平板，並以低價轉售至中國等國家。

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警視廳指出，趙男透過中國社群媒體招募這些學生從事不法行為，隨後透過東京豐島區1間進出口商轉賣這些商品，估計至少獲利1000萬日圓（約新台幣210萬元），所得資金疑似用於支持黑道組織「中國龍」的運作。

「中國龍」是日本規模最大的中國裔黑道組織，長期活躍於非法活動。2023年9月iPhone15發售期間，該組織的兩派人馬在澀谷表參道蘋果專賣店前，因排隊問題爆發激烈衝突，導致店家一度暫停營業，警方不得不加派人力維持秩序。據了解，當時趙麗也參與這次的暴力事件。

蘋果（Apple）針對學生提供教育優惠價活動，能以優惠的價格購買電腦、手機、平板等產品，但為了防止濫用轉售等行為，規定購買的1年內不得轉售。

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