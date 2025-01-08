美智庫外交關係協會2025年最新報告 台海連5年列一級風險區

美國華府重要智庫外交關係協會（CFR）2025年最新「預防優先次序調查」報告，台海危機連續5年列為第一級風險。（資料照）

2025/01/08 16:25

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國華府重要智庫外交關係協會（CFR）2025年最新「預防優先次序調查」（Preventive Priorities Survey，PPS）報告顯示，中國持續對台加強軍事、經濟施壓，恐引發台海危機，衝突將涉及美國及區域內其他國家，連續5年列為第一級風險。

根據外交關係協會（CFR）最新「預防優先次序調查」報告摘要顯示，2025台海危機可能性為「中度」，影響等級為「高度」。預防行動中心（CPA）主任兼預防衝突資深研究員斯特爾斯（Paul B. Stares）表示，今年可能是PPS報告17年來最危險的一年，從未有如此多的突發事件被評為「高可能性」、「高影響事件」（5項），在30種可能的意外風險中，有28項被判斷在未來12個月內有中度發生可能，18項對美國利益產生高度或中等影響。

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台海危機被列在2025年第一級風險區域內，為連續第5年，報告指出，中國加大對台灣的軍事和經濟壓力，引發嚴重的兩岸危機，涉及美國和該地區其他國家。而中國在南海的侵略行為加大，讓南海危機從去年的二級風險升級為一級，中國在南海的行為，特別是針對菲律賓的侵略，導致了中國、美國和美國盟友之間的武裝對抗。

而5項「高可能性」、「高影響事件」則為以色列與哈瑪斯戰爭對於加薩走廊的人道危機、以色列與約旦河西岸巴勒斯坦人衝突加劇、以色列與伊朗的衝突升級、烏俄戰爭、美墨邊境移民人道危機。

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