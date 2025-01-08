馬斯克涉干預歐洲政治 德法等國領袖齊聲警告

特斯拉和SpaceX執行長馬斯克（Elon Musk）於2023年在義大利羅馬出席義大利總理喬治亞·梅洛尼（Giorgia Meloni）的義大利兄弟會（Fratelli d' Italia）右翼政黨組織的政治節Atreju。（路透社）

2025/01/08 15:59

劉家凱／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕歐洲多國領袖近日對社群媒體平台X老闆馬斯克（Elon Musk）干預歐洲政治表達強烈反彈。馬斯克不僅公開抨擊德國總理蕭茲（Olaf Scholz），更計畫與德國極右派政黨另類選擇黨（AfD）領導人韋德爾（Alice Weidel）進行直播對談，引發爭議。

據英國廣播公司（BBC）報導，馬斯克近期在社群媒體上多次公開支持AfD，甚至在德國《週日世界報》發文稱該黨是「德國最後的希望」。值得注意的是，德國安全部門已將另類選擇黨標記為右翼極端主義，法院也曾裁定該黨追求反民主目標。

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歐盟執委會前數位議程負責人佈雷頓（Thierry Breton）警告，馬斯克與韋德爾的直播可能給予後者不公平優勢。執委會表示，雖然歐盟數位服務法並未禁止直播，但平台所有者不應提供「優惠待遇」，並強調X平台目前正在接受調查。

德國綠黨總理候選人哈柏克（Robert Habeck）呼籲馬斯克不要干預德國民主。自由民主黨領導人林德納（Christian Lindner）則認為，馬斯克可能意在透過支持將損害德國經濟並造成政治孤立的政黨來削弱德國。

法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）對此表示難以置信，認為社群媒體巨頭老闆不應直接干預他國選舉。

挪威首相斯托爾（Jonas Gahr Store）也指出，擁有龐大社群網路權限的人干預他國內政令人擔憂。

此外，馬斯克近期與義大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）關係密切，有報導指出義大利正與馬斯克的SpaceX洽談一項價值16億美元的合約，讓Starlink衛星為義大利政府提供加密網路服務。不過，羅馬方面已否認簽署任何合約。

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