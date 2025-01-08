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    首爾全境發布寒流警報 韓氣象廳：預計到11日

    南韓氣象廳今對首爾全境發布寒流警報，這波寒流預計從今日晚間9時起持續至11日，除了首爾，民眾前往其他地區也將受寒流影響請多注意保暖。（法新社資料照）

    南韓氣象廳今對首爾全境發布寒流警報，這波寒流預計從今日晚間9時起持續至11日，除了首爾，民眾前往其他地區也將受寒流影響請多注意保暖。（法新社資料照）

    2025/01/08 14:47

    莊文仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕南韓氣象廳今日對首爾全境發布寒流警報，這波寒流預計從今日晚間9時起持續至11日，除了首爾，民眾前往其他地區也將受寒流影響請多注意保暖。

    綜合《韓聯社》報導，首爾市政府今表示，隨著冬天首個寒流警戒將在晚間9時開始生效，當局將啟動24小時應對管理措施。氣象廳表示，由於氣溫突然下降，這波寒冷氣候持續至11日，預計早晨最低氣溫連續2天將下探零下12度以下。

    首爾市政府和市內25區皆已啟動24小時應對工作。首爾市災難安全室長提醒，預計今晚開始低溫將下降至零下12度，日夜氣溫將維持零度以下，有關當局將採取應對措施，防範寒流造成損害。

    報導提到，首爾及其他地區今日白天溫度幾乎將維持在零下，中部地區、慶尚北道北部地區等發布寒流特報，京畿道東部及江原道部分地區發布寒流注意報。預計這波寒流明天至週五上午達高峰，明天清晨最低氣溫預估為攝氏零下4度至零下18度間，白天最高氣溫為攝氏零下3度至零下10度之間；週三最低氣溫攝氏達零下5度至19度，最高氣溫為攝氏零下4度至零下5度。

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