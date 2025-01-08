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    赴日注意！ 日本多地將迎「警報級大雪」 氣象廳︰非必要別外出

    日本氣象廳預計，這周末在日本海沿岸地區的沿山地帶，會出現「警報級大雪」。（圖擷取自@livedoornews 社群平台「X」）

    日本氣象廳預計，這周末在日本海沿岸地區的沿山地帶，會出現「警報級大雪」。（圖擷取自@livedoornews 社群平台「X」）

    2025/01/08 14:38

    莊文仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕受到強烈寒流的影響下，日本海沿岸多地區在昨（7）日迎來初雪。氣象廳預計，這周末在日本海沿岸地區的沿山地帶，會出現「警報級大雪」，警報時間從本月8日至10日，範圍從東北、四國、九州與東北太平洋沿岸部分地區，且平地等不常下雪的地區，也預計會出現大雪，呼籲民眾這段期間非必要別外出。

    綜合日媒報導，本次寒流來勢洶洶，預計將持續到11日，影響範圍廣泛，尤其日本海一側地區可能會降下大範圍的「警報級大雪」，東北、北陸地區的日本海沿岸、沿山地帶在72小時內，累計降雪量可能超過100公分。報導指出，上述地區在9、10日的降雪將進一步增加，局部地區預計會迎來嚴重暴雪，交通和基礎設施屆時會面臨嚴重影響。

    另外，目前仍飽受豪雪侵襲的青森，在2024年底降下破紀錄大雪，當地積雪深度雖然已經融化了40到50公分，但仍然是往年積雪量的2倍。對此，氣象廳呼籲民眾密切關注交通及天氣更新，必要時調整出行計畫以確保安全；同時，氣象廳也警告可能降下警報級大雪的地區，恐出現交通癱瘓現象，包含飛機與新幹線班次受阻、車輛被困等。

    氣象廳也提醒，生活在雪雲活躍區域的居民，需特別警惕雷擊與強風可能帶來的災害，如龍捲風等。針對警報級大雪可能帶來的災害，日本內閣官房長官林芳正宣布，官邸危機管理中心啟動24小時監控應急措施，並提醒民眾注意積雪對建築物的潛在威脅，避免因屋頂積雪掉落造成人身傷害，同時加強家庭供暖設備的安全檢查。

    氣象廳呼籲民眾密切關注交通及天氣更新，非必要與緊急情況則不要外出，必要時則隨時調整出行計畫以確保安全。（圖擷取自@livedoornews 社群平台「X」）

    氣象廳呼籲民眾密切關注交通及天氣更新，非必要與緊急情況則不要外出，必要時則隨時調整出行計畫以確保安全。（圖擷取自@livedoornews 社群平台「X」）

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