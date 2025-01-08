深海直擊！加勒比海首度捕捉粗皮棘鮫珍貴影像

攝影機捕捉到粗皮棘鮫現蹤的次數高達54次。（圖擷取自Journal of Fish Biology）

2025/01/08 15:27

〔編譯陳成良／綜合報導〕一支來自英國的研究團隊，近期在加勒比海小開曼島（Little Cayman）外海，利用深海誘餌遙控水下錄影系統（deep baited remote underwater video system, dBRUVS），首次成功記錄到罕見的深海鯊魚——粗皮棘鮫（Roughskin dogfish）的活動影像。這項發現，不僅是此物種在加勒比海大安地列斯群島（Greater Antilles）海域的首筆紀錄，更為開曼群島的海洋生物多樣性添上嶄新的一筆。

據科學媒體《IFLScience》報導，2023年8月13日，研究人員將此套裝有攝影機並以500克沙丁魚為誘餌的dBRUVS系統，佈放至水深1054公尺的深海中，成功地吸引到粗皮棘鮫前來覓食。這種深海鯊魚身長約120公分，背部皮膚粗糙，因而得名。牠們最初被發現於日本列島周邊海域，但其全球的分布狀況目前仍不明確，多數的生態學知識來自漁業混獲的意外樣本。

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在最新的錄像中，研究團隊先是觀察到1隻粗皮棘鮫單獨出現，隨後更捕捉到另外2隻同時入鏡的珍貴畫面，總計下來，攝影機捕捉到粗皮棘鮫現蹤的次數高達54次，累積了將近11分鐘的珍貴活動影像。

這項發現意義重大，不僅是加勒比海地區首次以影像記錄到粗皮棘鮫，更是這種深海鯊魚在開曼群島海域的第一筆觀測紀錄。隨著水下科技的持續進步，人類將得以更進一步揭開深海的神秘面紗，探索更多過去難以抵達的幽暗秘境，並發現更多如同小頭睡鯊（Sleeper Shark）以及俗稱「迪斯可蠕蟲」（disco worms）等令人驚奇的深海生物。

該研究成果已被刊登於年1月6日的權威科學期刊《魚類生物學期刊》（Journal of Fish Biology）。研究團隊在論文中強調：「此研究證實，深海誘餌遙控水下錄影系統 （dBRUVS） 是深海探勘與生物多樣性調查的極佳工具，有助於大幅增進我們對深海鯊魚物種的認識。」

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