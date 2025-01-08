恐襲血洗10周年 法《查理週刊》發行「堅不可摧」紀念特刊

《查理週刊》遭恐襲10周年，在該刊舊址前，有民眾擺放鮮花和最新一期《查理週刊》以表悼念。（歐新社）

2025/01/08 12:54

黃邦平／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕昨天（7日）是法國雜誌《查理週刊》遭恐襲10周年，法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）及巴黎市長伊達戈（Anne Hidalgo）等政要出席紀念儀式，悼念12名罹難者。週刊發行紀念特刊，標題為「堅不可摧」，也象徵這份充滿諷刺風格的無神論刊物至今依然傲然挺立。

《德國之聲》報導，因不滿《查理週刊》多次轉載、發表諷刺伊斯蘭先知穆罕默德的漫畫，2015年1月7日，兩名伊斯蘭極端分子持AK-47衝鋒槍闖入週刊編輯室連環掃射。

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事件造成12人死亡，多人受傷。遇害者包括主編兼漫畫家查布（Charb），著名漫畫家卡布（Cabu）、蒂格努斯（Tignous）、奧諾雷（Honoré）和沃林斯基（Wolinski）。

兩名攻擊者在逃跑時大喊：「我們替先知復仇了！我們殺了《查理週刊》！」經過兩日追捕，攻擊者被巴黎警察擊斃。

這場襲擊震驚全球。當年1月11日，數十位國家元首和政府首長前往巴黎參加悼念遊行，約150萬人走上巴黎街頭。

在這起攻擊事件之後，2015年至2016年間，法國連續發生多起伊斯蘭主義攻擊。其中2015年11月13日發生在巴黎巴塔克蘭劇院的恐攻傷亡最慘重，有130人遇害。2016年法國國慶日，尼斯卡車衝撞人群事件導致86人喪生。

《法廣網》報導，一名編輯部員工表示，他們覺得去世的同事們似乎依舊和他們在一起，「我們還在，週刊還活著」。

香港《商業電台》報導，《查理週刊》發表紀念特刊，封面是一名讀者坐在AK-47步槍上，標題為「堅不可摧」。在恐襲中倖存的主編發表社論，為諷刺的風格辯護，指諷刺的優點是令人樂觀，幫助他們度過這些悲慘的歲月，認為如果一個人想笑，就代表想活下去。

法國總統馬克宏和巴黎市長伊達戈（左）出席《查理週刊》恐襲10周年悼念活動。（美聯社）

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