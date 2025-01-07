德副總理哈貝克呼籲國防支出翻倍 蕭茲反對

德國副總理、綠黨領導人哈貝克呼籲大幅增加國防支出，總理蕭茲（見圖）持反對意見。（路透）

2025/01/07 21:33

祝蘭蕙／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕德國將在下月23日舉行國會大選，試圖打造溫和形象博取選民青睞的總理蕭茲（Olaf Scholz）今（7）日表示，他反對副總理哈貝克（Robert Habeck）提倡的大舉增加國防預算政策，因為哈貝克的想法不夠周全，且會造成納稅人的負擔。

《法新社》報導，蕭茲向《亮點》週刊（Stern）說，這種大幅增加國防開支，卻沒有解釋如何花費這筆錢以及說明經費來源的想法太過草率，「誰要為此掏錢，公民嗎？」

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蕭茲批評的是綠黨領導人哈貝克所提出的主張；哈貝克近期在接受《明鏡》週刊（Spiegel）採訪時指出，德國應該增加國防預算，從北約（NATO）的國內生產毛額（GDP）2％標準，進一步提升至3.5％。

哈貝克說：「我們在國防上必須再花費將近2倍，這樣普廷（Vladimir Putin，俄羅斯總統）才不敢攻擊我們。」

北約目前共有32個成員國，其中有23個成員國在2024年達到了軍費開支佔GDP2％的目標，不過祕書長呂特（Mark Rutte）稱，若是要應對來自俄羅斯的威脅，各國軍費需要「多出更多」。

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