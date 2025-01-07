耶誕樹入菜 比利時食品局警告萬萬不可

比利時大城根特市政府更鼓勵民眾嘗試將耶誕樹拿來吃，遭聯邦食品局發布警告，強調因未規定殺蟲劑標準而有健康風險。圖為德國動物園的長頸鹿食用耶誕樹。（歐新社）

2025/01/07 21:33

〔中央社〕耶誕樹在節慶後、回收前，還可拿來吃？歐洲數地出現相關食譜，比利時大城根特市政府更鼓勵民眾嘗試，遭聯邦食品局發布警告，強調因未規定殺蟲劑標準而有健康風險。

比利時通訊社（Belga）報導，該國聯邦政府食品鏈安全管理局（FASFC）發言人范德沃德（Liesbeth Van de Voorde）今天強烈示警「耶誕樹的終點並非要進入（消費者）食品鏈」。

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她說耶誕樹在處理過程中使用殺蟲劑以防止粉蟲等害蟲，但政府對裝飾用植物並未規定殘留量容許標準，食品局也未曾有任何安全性分析。她也批評根特（Ghent）市政當局在一篇鼓勵食用耶誕樹的文章低估了風險，強調在天然森林裡的針葉和為了商用而種植者不同。

比利時通訊社指出，根特市府的構想是受到北歐國家食用針葉傳統所啟發，在荷蘭和英國也出版相關食譜，例如用針葉做成辣味奶油。

耶誕樹苗圃業者表示，殺蟲劑用量很低，不會比超市裡的萵苣風險更高，並認為食用風險較可能來自展示時噴灑人造雪花或阻燃劑。

比利時其他城市促進耶誕樹再利用的方法有別於根特市府，例如哈瑟特（Hasselt）當局打算收集後捐給動物園，供麋鹿食用。

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