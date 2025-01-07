日本虎斑貓「隔空」抓氣象主播指示棒 萌樣融化百萬人

日本網友表示，家中喵星人非常喜歡看氣象新聞，並不斷撲向螢幕，試圖抓住主播手中的指示棒。（圖擷取自@henshu_yamami 社群平台「X」，本報合成）

2025/01/07 21:24

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕貓咪天生喜歡追逐移動的物體，不少飼主會準備各種玩具，讓愛貓發洩精力，也滿足追逐的原始慾望。不過一名日本網友表示，他注意到家中喵星人最近非常喜歡看氣象新聞，還不斷撲到電視螢幕上，試圖抓住氣象主播手中的指示棒，逗趣畫面融化百萬網友。

社群平台「X」（前Twitter）名為「編集やまみ」的日本網友，在家中飼養2隻虎斑貓，其中較為年輕的貓咪名叫「樂」（楽，ガッ），近期迷上在晨間新聞播放到氣象預告時，虎視眈眈坐在電視機前，等到氣象主播開始拿著指示棒，來回指出天氣預報圖示後，「樂」就會不斷撲到螢幕上，像是在跟氣象主播隔空玩耍般。

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原PO忍不住將這逗趣過程錄下，並在事後把影片分享到網上，吸引多達180多萬人次瀏覽，影片中負責播報的氣象主播檜山靖洋，也轉發這段影片，還留言笑說很榮幸能與「樂」一起快樂玩耍。其他網友們則紛紛表示，「好可愛的氣象報導」、「我家貓也喜歡看天氣預報」、「一邊預測天氣，一邊自由地控制貓咪老師，太強了」。

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