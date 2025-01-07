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    紐約市大麻合法化後的隱憂 交通事故與藥物過量死亡數飆升

    紐約市大麻合法後，交通事故和藥物過量死亡案件不斷上升，遠超出其他州，而大麻恐被視為「入門毒品」，示意圖。（彭博）

    紐約市大麻合法後，交通事故和藥物過量死亡案件不斷上升，遠超出其他州，而大麻恐被視為「入門毒品」，示意圖。（彭博）

    2025/01/07 21:19

    祝蘭蕙／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕大麻合法化一直是充滿爭議的議題。紐約市大麻合法化後，交通事故和藥物過量死亡案件不斷上升，遠超出其他州，這顯示大麻可能被視為「入門毒品」，使人們轉向使用更強效的毒品。

    昨日《紐約郵報》報導，去年耶誕節前幾天，紐約市發生了一起駭人的殺人事件。來自紐澤西的卡瓦姆（Debrina Kawam）在地鐵上被縱火致死，警方隨後逮捕嫌犯卡利爾（Zapeta Calil），報導稱，他是一名非法移民，曾於2018年被驅逐出境，但後來再度回到美國並住在布魯克林的收容所。根據室友描述，卡利爾平時為人和藹，然而吸食K2（一種合成大麻素）後會有暴力傾向。事實上，K2早在十年前便成為紐約市的一大禍害，這種毒品會讓使用者變得行為異常，甚至像「僵屍」一樣。

    儘管紐約市曾加強對K2的打擊，並於2012年將生產合成大麻素定為非法，2015年更是全面禁止銷售，但K2的影響力仍持續。2019年隨著紐約州大麻合法化的進程，大麻的規範變得更加寬鬆，這一變化一度減少K2的使用，並間接促進大麻合法化。然而，K2的問題並未因此消失。2022年尤娜（Christina Yuna）在公寓遭遇殘忍謀殺，嫌犯被逮捕時身上發現K2。2023年5月，精神狀況不穩的尼利（Jordan Neely）在地鐵上暴斃，經證實他當時處於K2的高度興奮狀態。

    此外，大麻合法化恐間接促進了K2的販售。在大麻合法後，紐約市出現了大量的「煙草店」，這些商店不僅銷售大麻相關產品，還販售K2，並將其偽裝成「香氛」或「線香包」。儘管警方試圖關閉這些非法商店，但法院裁定，若未持有搜查令或上訴途徑，警方不得強制關閉店家，這讓許多非法店鋪繼續營運，引發了人們對大麻合法化是否導致更廣泛毒品使用的疑慮。

    自大麻合法化以來，紐約市的交通事故和藥物過量死亡案件皆有所上升，尤其是強效毒品導致死亡人數增多。2023年，紐約市每10萬人中就有44人死於藥物過量，該數據遠高於全國同期的增幅。這顯示，大麻合法可能使人們對使用更強效毒品的接受度提高，進而將大麻視為「入門毒品」。如今，紐約市街頭和地鐵與大麻相關的事件層出不窮，這種「放任式」的毒品使用政策是否能夠成功，仍是值得關注的議題。

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