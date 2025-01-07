金正恩頒布新禁令：禁止吃熱狗、離婚者將被送至勞改營

北韓領導人金正恩禁止國內居民食用熱狗，以及對離婚夫婦處以勞改懲罰。（美聯社）

2025/01/07 21:12

祝蘭蕙／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕北韓昨（6）日成功進行了新型極音速中長程彈道飛彈（IRBM）試射。然而，北韓領導人金正恩近期再度推出一系列針對「西方文化」的嚴厲措施，其中包括禁止國內居民食用熱狗，以及對離婚夫婦處以勞改懲罰，引發外界譁然。

根據《太陽報》、《每日郵報》報導，金正恩指出，熱狗作為西方國家的速食代表，是「資本主義文化的象徵」，凡是販賣或在家中製作這類食品者，將被視為叛國行為。一旦被發現，將面臨流放至勞改營的處罰。

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這項禁令同時涵蓋了韓美混合料理「部隊鍋」，該料理以辣椒醬、泡菜、美國罐頭肉與香腸為主料，最早源於韓戰時期，韓國居民利用駐韓美軍剩餘食材創造出的經濟實惠料理。自2017年傳入北韓後，該料理因其味美與經濟實惠受到民眾歡迎。然而，北韓當局現已全面禁止部隊鍋，並嚴令市場管理人員取締相關銷售活動。

一位居住在兩江道的市場小販透露，「市場上已經無法再見到部隊鍋的攤販，警方和市場管理處明確表示，任何人販售此類食物都將面臨嚴厲懲罰。」

同時，金正恩還對離婚夫婦實施了更加嚴厲的法律規定。根據新規定，離婚被視為「反社會主義行為」，離婚的雙方都將被判處一到六個月的勞改刑。此前，只有提出離婚的一方才會被懲罰，但從本月開始，離婚雙方都將被送至勞改營，接受「再教育」。

一名曾服刑過的女子表示，她曾因離婚被判三個月勞改，「勞改營裡的女性人數遠多於男性，且女性的刑期通常更長。」

金正恩自2011年掌權以來，不斷頒布各類奇特禁令，從禁止耶誕節慶祝到限制外來文化影響。然而，隨著金正恩健康狀況的謠言四起，外界對北韓的未來繼承人選充滿好奇。日前，金正恩攜其12歲愛女金主愛共同出席新年煙火活動，再次引發外界猜測，金主愛或許將成為下一任領導人。

金正恩攜其女金主愛共同出席新年煙火活動，再次引發外界猜測，金主愛或許將成為下一任領導人。（美聯社）

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