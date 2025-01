「我不是中國人」貼紙獲千萬關注！ 挺台日議員分享10種語言翻譯版

神戶市議員上畠寬弘分享近期在日本爆紅的「我不是中國人,我是台灣人」貼紙,並將句子進行改編後,額外附上10種語言翻譯版本。(圖擷取自@NorihiroUehata、@FreeAll_protest 社群平台「X」,本報合成)

〔即時新聞/綜合報導〕近期有台灣遊客分享在出國行李箱上方,張貼自製的「我不是中國人,我是台灣人」(私は中国ではなく台湾人です)日文貼紙,照片意外在網上爆紅,更在日本社群媒體吸引1000多萬人朝聖。對此,積極推動台日友好的日本神戶市議員上畠寬弘,也轉發照片分享看法,還以日本人角度來對句子進行不同翻譯。

現年37歲的上畠寛弘(うえはた のりひろ,上畠 のりひろ),過去多次發表挺台言論,並曾因此遭到中國政府官員施壓,但他堅持不向中方屈服,言行獲得不少台日民眾尊敬。今(7)日上午,他在社群平台「X」(前Twitter)轉發引起大量台日網友討論、一名赴日旅遊的台灣遊客分享的趣事與照片,認為台灣遊客的舉動非常棒。

該文為日本網友「のうまにあ 願榮光」把台灣旅客發布在Threads的內容,分享到社群平台「X」,內文則是台灣旅客描述自製的「我不是中國人,我是台灣人」日文貼紙,逗福岡機場地勤的趣聞。上畠寛弘表示,這張貼紙之所以在日本引起廣大迴響,正是因為日本人在出國期間,也常遭到外國人誤認為是中國人,對此感到非常困擾。

上畠寛弘透露,自己過去在出訪歐洲時,就曾有過幾次類似經驗,這種感覺非常令人不愉快,且對日本人相當不利。同時,上畠寛弘還改編「我不是中國人,我是台灣人」這句話,改成日本人適用的「我不是中國人,我是日本人」(私は中国人ではなく日本人です),甚至貼心製作10種語言的翻譯版,提供給需要的日本民眾使用。

「我不是中國人,我是日本人」10種語言翻譯︰

1.英文︰I am not Chinese,I am Japanese.

2.法文︰Je ne suis pas Chinois, je suis Japonais.

3.西班牙文︰No soy chino, soy japonés.

4.德文︰Ich bin nicht Chinese, ich bin Japaner.

5.義大利文︰Non sono cinese, sono giapponese.

6.韓文︰저는 중국인이 아니라 일본인입니다.

7.俄文︰Я не китаец, я японец.

8.阿拉伯文︰أنا لست صينيًا، أنا ياباني.

9.葡萄牙文文︰ Eu não sou chinês, sou japonês.

10.泰文︰ ฉันไม่ใช่คนจีน ฉันเป็นคนญี่ปุ่น

良いアイデアです。



実際に私達日本人も外国に行けば中国人に間違えられることがございます。私自身も欧州訪問の際にそのような経験が複数回あります。



不快かつ不利益でしかありませんので以下「私は中国人ではなく日本人です。」の10カ国語での翻訳。



1.英語: I am not Chinese,I am Japanese.… https://t.co/qwEWkFwsxw — うえはた のりひろ 神戸市会議員(東灘区) (@NorihiroUehata) January 6, 2025

