南韓反對黨出招！ 要求逮捕總統尹錫悅、調查總理韓悳洙

南韓最大在野黨共同民主黨的國會議員金民錫，要求逮捕總統尹錫悅並調查總理韓悳洙等人參與叛亂的程度。（圖擷自金民錫臉書）

2024/12/08 11:52

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕南韓國會昨（7日）彈劾總統尹錫悅失敗，執政黨國民力量黨魁韓東勳今（8日）和總理韓悳洙發表聯合聲明，承諾尹錫悅將有序提前下台。不過，最大在野黨共同民主黨的國會議員金民錫隨即召開記者會，指責韓東勳、韓悳洙掌權是第二次內亂（第一次指尹錫悅戒嚴），要求逮捕尹錫悅並調查韓悳洙等人參與叛亂的程度，希望能在耶誕節前暫停尹錫悅的職務。

據《YTN》報導，金民錫表示，目前南韓仍處於混亂的無政府狀態，為了防止出現不可預測的後果，必須立即解除尹錫悅軍事總司令的權力，並逮捕實施戒嚴的軍方主要指揮官，否則這些軍人可能會透過挑釁北韓引發戰爭，讓南韓在戰火下不得不再次進入戒嚴，進而改變目前的局勢。

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金民錫指出，當局也必須查清國務院對於叛亂（指戒嚴）的參與程度，總理韓悳洙不能成為國家政務的中心，因為這已是違憲行為。金民錫說，在南韓憲法上，總理無法控制行政部門、任命公職人員、簽署法案、行使外交權、指揮軍隊。

金民錫強調，執政黨魁韓東勳和總理韓悳洙所想實施的責任內閣（由總理主掌行政權），簡直是完全無視南韓憲法，將導致國家政務陷入畸形，這種違憲統治那怕是1秒鐘也不允許發生。

此外，金民錫表示，總理韓悳洙同時也是內亂的調查對象，若尹錫悅實施戒嚴時有獲得國務院同意，那麼韓悳洙無疑就是戒嚴參與者，因此他完全不適合處理調查內亂、逮捕涉案人員等解嚴後的國家任務。

金民錫說，執政黨魁韓東勳也不應涉入國家政務，畢竟韓東勳根本不是國民力量的實際掌權者，目前該黨仍由黨鞭秋慶鎬實質控制，而且從法理上韓東勳完全沒有權利介入國家行政。

金民錫強調，在野陣營一定會阻止第二次戒嚴和任何挑釁北韓的企圖，共同民主黨將輪班徹夜守衛國會，直到內亂局勢結束為止，力求在耶誕節前讓尹錫悅停職。

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