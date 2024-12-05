為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    美媒：南韓民主通過考驗 美應明示戒嚴帶來危險

    2024/12/05 03:21

    〔中央社〕「華爾街日報」社論認為，南韓民主在週二通過數十年來的重大考驗，拜登政府應向總統尹錫悅明示，宣布戒嚴將帶來北韓肆意採取軍事行動等危險。

    華爾街日報（Wall Street Journal）社論指出，尹錫悅無預期的深夜宣布南韓戒嚴，以保護國家及其自由憲政體制遭北韓共黨勢力威脅，並揚言將剷除親北韓的反政府勢力。他的發言未指出威脅何在與針對何者，戒嚴令旨在孤注一擲搶救支持度將見底的總統任期。

    2022年，尹錫悅以少於1%選票領先當選總統，南韓政治與美國兩極化現象類似，反對陣營在今年國會選舉取得多數，刪減預算並發動彈劾官員及總統親信，認同尹錫悅施政的南韓民眾已低於2成。尹錫悅還稱國會已成罪犯巢穴與毀壞民主政治的怪物。

    社論指出，預算爭議絕非政府戒嚴，控制媒體，限縮國會權力，部隊出現在街頭的藉口。南韓戒嚴法僅在發生戰爭、國家緊急事故或維護公眾秩序時適用，很明顯的尹錫悅宣布時，南韓未面臨上述危機。

    值得注意與鼓舞的是，國民力量黨高層譴責這是違法、違憲的舉動，情況未達施行戒嚴標準。南韓總統不得連任，尹錫悅任期已進入跛鴨狀態。

    兩韓邊界是全球高度重兵駐守的非軍事地帶，2萬8500名美軍駐紮在朝鮮半島各軍事基地，任何失序狀況，例如尹錫悅宣布戒嚴，可能引起北韓領導人金正恩肆意採取軍事行動。拜登政府應向尹錫悅明示戒嚴帶來的危險。

    南韓危機看似過關，但政治風暴持續，國會議員將彈劾尹錫悅，後果難料。南韓民眾上世紀為了自由，犧牲對抗北韓，到80年代才終結強人統治；週二的短暫戒嚴事件凸顯，民主文化已深植美國在亞太地區關鍵盟邦之一的南韓。（編輯：陳正健）1131205

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播