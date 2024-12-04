戒嚴令掀光州事件歷史傷口 倖存國會議員：這次不能輸

1980年5月的光州民主化運動（光州事件）期間，大批市民走上光州街頭，抗議全斗煥的軍事獨裁統治，要求民主改革。示威者手持標語，遊行示威，展現了他們追求民主的決心和勇氣。（南韓國家檔案局）

2024/12/04 16:26

〔編譯陳成良／綜合報導〕南韓總統尹錫悅頒布戒嚴令，宛如在南韓社會投下震撼彈，尤其對於經歷過1980年光州民主化運動（光州事件）的民眾而言，更是勾起了深埋心底的恐懼與傷痛。《紐約時報》4日報導，當年親身經歷光州事件的60歲國會議員鄭鎮旭，在戒嚴令發布後，40多年前的恐懼與絕望感瞬間湧上心頭。

時間回到1980年，當時還是高中生的鄭鎮旭目睹家鄉光州市民起身反抗全斗煥的軍事獨裁政府，卻遭到軍方血腥鎮壓。如今，歷史的陰影再度籠罩，3日深夜，為了阻止尹錫悅的戒嚴令，鄭鎮旭和其他國會議員必須採取非常手段。他們翻越國會大廈外的圍欄，避開層層警力，宛如當年躲避軍方追捕的學生，奮力奔向議事廳。

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「我立刻想起1980年，以及我們當時感受到的恐懼和絕望。」鄭鎮旭在電話訪談中說道，「真不敢相信，40年後我們又要再次經歷這一切。」

在議事廳內，在野黨議員們緊盯著現場直播畫面，氣氛凝重。特種部隊士兵搭乘直升機降落在國會草坪，打破窗戶强行進入大樓。議事廳助理們築起人牆，阻擋士兵進入，為議員們爭取寶貴的投票時間。鄭鎮旭和其他190名議員，最終一致投票否決了戒嚴令，展現了捍衛民主的決心。

對鄭鎮旭來說，眼前的景象與記憶中的場景交疊，士兵們的迷彩服，喚起了他深埋的創傷。他回憶起光州事件初期，自己和兄弟們遭到士兵的毆打和羞辱，被喝令回家的恐懼感歷歷在目。

儘管新的對峙如同40多年前的光州事件，有可能引發流血事件，但鄭鎮旭認為，此刻更需要挺身而出，捍衛民主價值。「那是一種難以形容的恐懼和憤怒，同時也有一種我們這次不能輸的感受。」他說道，「當年我太年輕，無法抗爭。」

另一位光州事件的親歷者，現年64歲的李在義（LeeJae-eui，譯音），當年24歲，還是一名大學生。他參與非法集會和散布違反戒嚴令的資訊而被捕，在獄中度過了十個月。3日深夜，一陣陣手機訊息的震動聲將他驚醒，他起身打開電視，正好看到軍隊進入國會的現場直播，心中百感交集，既感到難以置信，又充滿了無奈和沮喪。對他而言，戒嚴令的頒布，不僅僅是一項政策，更是一道深深的傷疤，再次被無情地揭開。

對許多南韓民眾來說，戒嚴令不僅僅是一個法律名詞，它承載著一段血腥的歷史記憶，以及對民主自由的渴望。這一次，國會議員成功擋下了戒嚴令，但這場風波所引發的不安和反思，將持續在南韓社會發酵。

2023年3月26日，南韓前總統全斗煥的孫子全宇元（中）探望1980年光州事件受害者的墳墓，為祖父在1980年代統治期間犯下的大屠殺道歉。（法新社檔案照）

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