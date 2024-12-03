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    新娘穿著婚紗被酒駕撞死 美法官判肇事者最高刑期25年

    美國女子科莫羅斯基（圖右），酒駕超速撞死還穿著婚紗的新娘，被法官判處最高的25年有期徒刑。（美聯社）

    美國女子科莫羅斯基（圖右），酒駕超速撞死還穿著婚紗的新娘，被法官判處最高的25年有期徒刑。（美聯社）

    2024/12/03 13:00

    李欣潔／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕美國女子米勒（Samantha Miller），去年4月28日和男友哈欽森（Aric Hutchinson）在南卡州結婚，孰料米勒當晚還穿著婚紗時．遭到酒駕女子科莫羅斯基（Jamie Lee Komoroski）超速撞死，法官本月2日依酒駕致死等罪嫌，將肇事者判處最高的25年有期徒刑。

    據《美聯社》報導，現年27歲的科莫羅斯基，在案發當天去了好幾間酒吧喝酒，並在速限25英里（約40公里）的道路上開到時速65英里（約105公里），撞上離開婚禮現場的高爾夫球車，導致新娘米勒死亡、新郎哈欽森腦部受傷且多處骨折。

    科莫羅斯基在肇事後驗出血液酒精濃度為0.26％，超出法定上限的3倍多。哈欽森悲痛地表示，米勒在高爾夫球車上告訴他真不想要結束這美好的夜晚，因此他就親吻米勒的額頭一下，然後自己就失去了意識，醒來時已經在醫院了。

    科莫羅斯基對酒駕撞人致死等罪嫌認罪，她坦承對酒精上癮，並且了解到她自私的行為已影響到別人，為此感到相當的羞愧和抱歉，她願意用餘生幫助酗酒人士、對外界宣導酒駕的危險。

    科莫羅斯基的親友也在法庭上為她說話，直指她還年輕並且願意悔過，未來還能做許多好事。不過，米勒的家屬則要求法官重判，直指米勒已和他們天人永隔了，這種永久的傷痛無法抹去。

    痛失愛妻的哈欽森說，他生理上的傷勢和心理上的痛苦，讓他去看醫生和心理治療師的次數多到數不清，他每日每夜都會想到這場車禍，「我多希望那天晚上我就死了。」

    科莫羅斯基聽到米勒家人和哈欽森的說法後，在法庭上啜泣起來，但法官傑弗遜（Deadra Jefferson）並未心軟，依照酒駕致死罪嫌判處科莫羅斯基入獄25年，並且2項酒駕造成嚴重傷害罪各判15年、危險駕駛致死罪判處10年，但由於刑期是同時執行，因此科莫羅斯基最多是坐牢25年。

    ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

    新郎哈欽森和新娘米勒，在結婚當天被酒駕害得天人永隔。（美聯社）

    新郎哈欽森和新娘米勒，在結婚當天被酒駕害得天人永隔。（美聯社）

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