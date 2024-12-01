才剛拿下第二大城 敘利亞反抗軍領袖傳遭俄軍炸死！

12/1傳出敘利亞沙姆解放組織領袖朱拉尼被俄軍炸死。（圖翻攝自X平台）

2024/12/01 19:24

祝蘭蕙／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕敘利亞內戰不斷，反抗軍近日對政府軍發起猛攻，打下自2016年阿塞德（敘利亞總統，Bashar al-Assad）政府掌控至今的該國第二大城阿勒坡（Aleppo），政府軍方昨天（11/30）宣布「暫時撤離」。不過今天（12/1）有消息傳出，率領反抗軍的「沙姆解放組織」（Hayat Tahrir al-Sham，HTS）領袖朱拉尼（Abu Mohammad al-Julani）已被炸死，網上還瘋傳其遺體照。

沙姆解放組織近日率反政府勢力大舉進攻阿勒坡並順利拿下，敘利亞政府軍緊急宣布「暫時撤離」，宣稱此舉是發動反攻的援軍抵達前，重新整編軍隊行動的一環。「敘利亞人權瞭望台組織」（Syrian Observatory for Human Rights）表示，連日來衝突累積300多人身亡，昨天深夜俄羅斯還對已被反抗軍攻佔的阿勒坡部分市區發動空襲，俄國防部今天也證實此事，稱攻擊目標為「武裝分子陣地、指揮所、倉庫等」。

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《耶路撒冷郵報》（The Jerusalem Post） 今天報導指出，週日阿拉伯世界有不少媒體指稱沙姆解放組織領袖朱拉尼在俄羅斯的空襲中喪生，X平台也瘋傳據稱是朱拉尼的遺體照。不過該消息尚未能獲得證實，網傳遺體照也被發現是早在2015年就出現的「假照片」。

2015年，土耳其、沙烏地阿拉伯、卡達加強援助敘利亞反政府勢力，政府軍節節敗退，遂向盟友俄羅斯請求出兵援助，俄國以防止恐怖分子奪得敘利亞後向外擴展並入侵俄羅斯為由，向敘國部署軍隊，介入敘利亞內戰。而沙姆解放組織是2017年由多個反政府武裝團體合併而成，主張推翻背後有俄羅斯和伊朗支持的阿薩德政權，朱拉尼在成立之初就擔任該組織的政治和軍事領導人。

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