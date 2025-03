反FBI鬥士將領導FBI？ 川普任命盟友帕特爾引爆美政壇

川普提名鐵桿盟友帕特爾任FBI局長,誓言大刀闊斧改革。(美聯社)

2024/12/01 11:08

〔編譯陳成良/綜合報導〕美國候任總統川普11月30日透過社群媒體Truth Social宣布,提名其長期盟友帕特爾(Kashyap "Kash" Patel)擔任下一任聯邦調查局(FBI)局長。此舉一出,立即引發軒然大波,帕特爾過去曾多次公開批評FBI,被視為川普鐵桿支持者,此提名也預示著FBI將面臨重大改革。

福斯新聞網(Fox News)報導,44歲的帕特爾是位資深律師,擁有國家安全、情報和反恐方面的豐富經驗。他曾任國防部長幕僚長,並在川普第一任期擔任國家安全委員會反恐高級主管以及總統副助理。

請繼續往下閱讀...

帕特爾在川普第一個任期中,扮演關鍵角色,協助揭露FBI監控川普競選團隊和第一任期的行為,並積極參與調查通俄門事件。他更於2023年出版《政府黑幫:深層政府、真相與民主之戰》(Government Gangsters: The Deep State, the Truth, and the Battle for Our Democracy)一書,直指美國政府官僚體系的腐敗。

川普在聲明中盛讚帕特爾為「一位傑出的律師、調查員和愛國鬥士」,並表示他將致力於改革FBI,終結美國日益嚴重的犯罪問題,打擊犯罪集團和人口販運。 川普更強調,帕特爾將與他提名的司法部長邦迪(Pam Bondi)合作,為FBI「重拾忠誠、勇敢和正直」。

然而,帕特爾的提名也引來媒體批評,被形容為「極具爭議的選擇」,甚至有媒體稱其為「MAGA憤怒的化身」。帕特爾曾公開表示,上任第一天就將關閉FBI總部大樓,改建為「深層政府博物館」。他的強硬立場和對FBI的負面評價,預示未來FBI的改革方向,可能與現任局長雷伊(Christopher Wray)的路線大相逕庭。雷伊的任期至2027年,要讓帕特爾上任,勢必需要雷伊辭職或遭解僱。

帕特爾的資歷包括佛州邁阿密戴德郡的公設辯護人、司法部國家安全部門的聯邦檢察官(曾主導針對蓋達組織、ISIS和其他恐怖組織成員的起訴),以及眾議院情報委員會的國家安全顧問和高級法律顧問,在此期間,他協助調查俄羅斯干預2016年美國大選,並揭露FBI和司法部對川普競選團隊的非法監控。

儘管川普的盟友、曾擔任參議院司法委員會首席法律顧問的戴維斯(Mike Davis)表示帕特爾「絕對合格」,並相信他能獲得參議院確認,但此提名案最終能否通過參議院審查,仍有待觀察。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法