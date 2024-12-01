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    川普屬意心腹帕特爾接FBI局長 有意撤換現任局長

    川普屬意讓前國安官員、忠誠心腹帕特爾領導聯邦調查局（FBI）。（美聯社）

    川普屬意讓前國安官員、忠誠心腹帕特爾領導聯邦調查局（FBI）。（美聯社）

    2024/12/01 10:50

    莊文仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕美國總統當選人川普持續公布內閣人事，11月30日在社群媒體「真實社群」（Truth Social）發文表示，他屬意讓前國安官員、忠誠心腹帕特爾（Kash Patel）領導聯邦調查局（FBI）。川普此舉顯示，他有意撤換現任FBI局長雷伊（Christopher Wray）。

    川普在貼文中指出，他很驕傲地宣布帕特爾將擔任下一任FBI局長，FBI是一位優秀的律師、調查員，和秉持「美國優先」價值的戰士，他的職業生涯致力於揭露貪腐、捍衛正義並保護美國人民。

    川普強調，帕特爾在揭露俄羅斯干涉選舉的假訊息中發揮關鍵作用，同時堅持真相、究責和憲法的立場。川普提到，過往他總統任內，帕特爾在國防部擔任幕僚長、在國家情報總監辦公室擔任副主任，以及在國家安全委員會擔任反恐事務高級主任，表現十分出色。

    川普表示，FBI在帕特爾帶領下，將終結美國日漸嚴重的犯罪狀況、摧毀非法移民犯罪幫派，阻止毒品販運，「帕特爾將在我們偉大的司法部長邦迪（Pam Bondi）領導下，讓FBI恢復忠誠、勇氣和正直」。

    根據外媒報導，川普任內於2017年提名雷伊擔任FBI局長，但川普在2021年卸任前開始逐漸感到不滿。雷伊的10年任期還剩3年，他必須自請辭職或被解雇，FBI局長職位才會出現空缺。

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