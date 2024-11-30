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    敘利亞叛軍傳已控制大城阿勒坡 政府軍「暫時撤離」

    敘利亞反政府武裝份子在第2大城阿勒坡對空鳴槍。（法新社）

    敘利亞反政府武裝份子在第2大城阿勒坡對空鳴槍。（法新社）

    2024/11/30 23:56

    〔中央社〕敘利亞軍方今天宣布，為了準備對其聲稱的恐怖分子進行反攻，駐守在第2大城阿勒坡（Aleppo）的部隊「暫時撤離」。

    法新社報導，總部在英國的敘利亞戰事追蹤團體「敘利亞人權瞭望台組織」（Syrian Observatory for Human Rights）今天表示，聖戰主義叛軍目前已掌控阿勒坡大部分地區，而俄羅斯昨天深夜則對部分市區發動空襲，為2016年以來首見。

    敘利亞人權瞭望台組織表示：「沙姆解放組織（Hayat Tahrir al-Sham，HTS）和結盟的派系……掌控了這座城市的大部分區域、政府中樞和監獄。」這個組織即蓋達組織（Al-Qaeda）前敘利亞分支領導的1個聖戰聯盟。

    路透社報導，根據敘利亞軍方說法，暫時撤離阿勒坡是發動反攻的援軍抵達前，重新整編軍隊行動的一環。軍方並稱，過去數日在阿勒坡及伊德利布（Idlib）與叛軍爆發激烈的交火，造成了數十名士兵死傷。

    敘利亞人權瞭望台組織指出，連日來衝突累積死亡人數已增至311人，其中沙姆解放組織及土耳其支持的結盟派系合計占183人、政府軍和挺政府的部隊共占100人，其餘28人為平民。

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