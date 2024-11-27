青天不再！中國馬拉松驚見「包公」舉白紙喊冤 遭多名警力帶走

中國南京馬拉松有人cosplay「包青天」舉著白紙黑字喊冤，旋即被多名警力強行帶離現場。（圖擷自@YesterdayBigcat「X」帳號）

2024/11/27 15:56

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中國司法沒有青天大老爺！江蘇省南京馬拉松於本月17日開跑，賽道上竟然有人cosplay「包青天」舉著白紙黑字喊冤，旋即被多名警力強行帶離現場。

從社群平台「X」上流傳的影片，可以看到穿著包公官服的男子在南京馬拉松賽事上奔跑，身上還別著號碼布，顯然有報名參加而不是中途亂入，其手上高舉寫著「教授王廣蒙冤8年無果」的白紙，引起不少跑者關注。

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不過，「包青天」跑沒多久就被多名警察一擁而上控制行動，紙張也被強行抽走沒收。後續有消息指稱這名「包公」是南京理工大學教授王廣裝扮的，主要是為了抗議自己被汙衊犯下貪污案。

在「X」上關注中國白紙革命的帳號「阿瓦隆觀測者」表示，王廣於2014年擔任南京理工金寧粉末冶金公司總經理時，由於企業經營困難部分股東希望退股，王廣就在韓姓董事長指示下負責處理退股事宜。

然而，王廣在2016年被南京玄武區檢察院指控貪污公款40.875萬人民幣（約新台幣183萬元），並且遭到長時間疲勞審訊和刑求，辦案人員甚至修改了筆錄，讓明明堅持喊冤的王廣被寫成認罪。

一審法官裁定王廣刑期為3年6個月，經上訴後法院排除了部分非法證據，撤銷29.4萬元人民幣（約新台幣132萬元）的指控，但還是認為他貪走11.475萬人民幣（約新台幣51.5萬元），改判2年6個月有期徒刑。

不過，王廣始終堅稱自己無罪，已於2020年提出再審申請、要求平反，目前案件仍在偵辦當中，王廣也持續在微博帳號PO出他上訪（向政府部門反映冤情）的過程。

王廣在南京馬拉松上被帶走後，於微博發文坦言用這種方式吸引公眾關心，自己感覺非常抱歉，但也希望大家能夠理解，畢竟他已經申冤8年了，卻還是等不到結果。

南京理工大學教授王廣裝扮成「包青天」，為自己喊冤。（圖擷自@YesterdayBigcat「X」帳號）

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