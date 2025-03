川普「始亂終棄」有前例 與馬斯克的友誼小船說翻就翻？

美國當選總統川普與科技富豪馬斯克關係緊密,吸引全球目光。(路透)

2024/11/26 14:47

劉家凱/核稿編輯

〔即時新聞/綜合報導〕全球關注美國當選總統川普和科技富豪馬斯克之間的「政治蜜月期」,德國之聲指出,川普提名馬斯克負責政府效率委員會,存在前所未有的公私利益衝突;不過,馬斯克面臨的最大挑戰可能來自川普,這兩人都愛公開露面,川普可能無法忍受被搶風頭。鑒於川普「始亂終棄」前例,未來,「拋棄世界首富」或給川普帶來自我滿足感。

川普日前在華盛頓一家飯店向眾議院共和黨領導人講話時開了一個玩笑,「埃隆(Elon Musk)不肯回家。我擺脫不了他(I can't get rid of him) ——至少一直到我不喜歡他之前。」

請繼續往下閱讀...

當選後的川普確認成立一個新機構「政府效率部」(Department of Government Efficiency,簡稱DOGE,與馬斯克熱愛的加密貨幣狗狗幣同名),由馬斯克和另一位億萬富翁拉馬斯瓦米(Vivek Ramaswamy)共同負責這項工作。目前尚不清楚這個新機構的具體業務與權限。

報導指出,「馬斯克除了控告政府或傳播有關政府的陰謀論外,並沒有任何實際的從政經驗」,密西根大學福特公共政策學院教授莫伊尼漢(Donald Moynihan)說。

馬斯克擁有6家公司,包括特斯拉(Tesla)、SpaceX和X(前身為Twitter)。這樣一個新職位,讓他的個人利益和公共利益發生很大衝突,尤其是他的一些公司獲得巨額政府補貼或聯邦合約,成為政府承包商。

報導引述莫伊尼漢說,「我想不出還有誰是這樣明確而且明顯地涉及利益衝突,既是與政府預算、組織結構以及聘任雇員直接相關的官員,同時又是從中謀取巨大利益的商人。」

多年來,SpaceX從NASA和國防部獲得了數十億美元的合同,用於發射衛星、為國際空間站提供服務或使用其星鏈(Starlink)衛星通信網路。報導引述《紐約時報》數據,在過去10年,SpaceX的這些合約總金額超過150億美元。僅去年一年,馬斯克的公司就與17個聯邦機構簽訂100份各類合約。

報導表示,川普並不是第一位想要削減政府支出的總統,也不是第一位尋求效率專家輔助的官員。但他是第一個進行如此提名的當選總統:讓一個可能公然將個人利益凌駕於公共利益之上的商人來監管本應監管他的政府部門。

不過,無論馬斯克的正式頭銜是什麼,大規模削減支出都需要國會的支持和批准。這意味著大部分最終決定將由政府官員做出。

然而,報導提到,整個項目中最不可預測的部分,不是馬斯克和國會議員的衝突,而是川普本人。在他的個人歷史上,「始亂終棄」的紀錄屢見不鮮。未來的某一天,拋棄世界首富可能會給川普帶来不可抗拒的自我滿足感。

據報導,莫伊尼漢表示,川普和馬斯克兩人個性鮮明,都愛拋頭露面,但川普可能無法忍受被人搶了風頭。伴君如伴虎,馬斯克要保持這種友誼,將是一項與削減數兆政府開支同等艱巨的挑戰。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法