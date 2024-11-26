俄國飛船連接後散發異味 國際太空站被迫封鎖部分區域

俄羅斯無人太空貨運飛船進步號和國際太空站連接後，散發出異常氣味，導致對接區域被迫封鎖。圖為和太空站連接的進步號（右），中間為俄國「聯盟MS」載人飛船。（美聯社）

2024/11/26 12:46

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯無人太空貨運飛船進步號（Progress），本月21日搭載近3噸貨物從哈薩克發射後和國際太空站連接，孰料卻散發出異常氣味，導致太空站上由俄國管理的Poisk對接區域被迫封鎖。

據《CNN》報導，美國航太總署（NASA）表示，國際太空站的俄羅斯太空人，聞到進步號飛船出現異味，並且觀察到「水滴狀」物質，這應該都是進步號內部材料釋放氣體所造成的。

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據了解，進步號所使用的燃料偏二甲肼（Unsymmetrical dimethylhydrazine）、強氧化劑四氧化二氮，對人類來說都是劇毒物質，但NASA休士頓太空中心媒體主管漢弗萊斯（Kelly O. Humphries）強調太空人不用擔心，因為這種氣味和燃料無關。

漢弗萊斯說，進步號應是出現了「釋氣（Outgassing）」現象，亦即人造物體離開地球大氣層保護、進入太空環境時可能發生的狀況，使得部分材料散發氣體。

NASA表示，進步號的對接區域Poisk總長16英尺（約4.87公尺）、寬8.4英尺（約2.56公尺），在俄國太空人聞到氣味後隨即封鎖，和太空站其餘地方隔離。

NASA指出，在太空站啟用空氣淨化設備後，異味逐漸消散，雖然還有一些味道殘留，但太空人已能夠開始卸載進步號上的物資。漢弗萊斯說，關於外洩異味的詳細資訊，可以和俄羅斯航太聯繫取得說明，但俄羅斯航太至今尚未對外回應此事。

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