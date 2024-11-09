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紀念柏林圍牆倒塌35週年 德國舉辦捍衛自由派對

布蘭登堡大門位於將柏林一分為二的柏林圍牆原址，周邊一路展出1989年抗議行動標語複製品。（法新社）

布蘭登堡大門位於將柏林一分為二的柏林圍牆原址，周邊一路展出1989年抗議行動標語複製品。（法新社）

2024/11/09 17:35

〔中央社〕俄烏戰火持續延燒，許多有識之士擔憂民主受創之際，德國今天將舉辦「捍衛自由」（Preserve Freedom）歡慶派對，紀念柏林圍牆倒塌35週年。

法新社報導，1989年11月9日是值得紀念的日子，因歷經長達數月的大規模和平抗爭，為兩德統一和蘇聯共產主義瓦解開創契機後，35年前的今天東德獨裁政權向西方世界打開邊界。

本週因聯合內閣驟然瓦解而遭逢政治危機的德國總理蕭茲（Olaf Scholz）向全國發表談話表示：「我們不能把1989年的自由主義理想視為理所當然…審視我們的歷史和所處世界即可一窺端倪。」

德國總統史坦麥爾（Frank-Walter Steinmeier）今天將主持「柏林圍牆紀念館」（Berlin Wall Memorial）紀念活動開幕式，並褒揚冷戰期間至少140名有志之士，他們為逃離莫斯科當局撐腰的東德而不幸喪命。

融合聲光秀的「自由派對」今晚將在柏林地標布蘭登堡大門（Brandenburg Gate）登場，布蘭登堡大門位於自1961至1989年將柏林一分為二的柏林圍牆原址。

俄羅斯異議女子龐克樂團「暴動小貓」（Pussy Riot）10日將在過去令人聞風喪膽的東德國家安全機構史塔西（Stasi）總部前獻藝。

來自世界各地的民主倡議人士受邀出席各項紀念活動，當中包括白俄羅斯的反對派領袖季哈諾夫斯卡婭（Svetlana Tikhanovskaya）和伊朗裔記者兼社運人士阿琳賈德（Masih Alinejad）。

此外，同樣是為了紀念德國文化部長羅思（Claudia Roth）所稱「全球史上最歡慶的時刻之一」，德國還將舉辦多場座談、表演和大規模的戶外藝術展覽。

在沿著過去柏林圍牆的路徑上，也將展出1989年抗議行動標語的複製品，途經歷史悠久國會大廈（Reichstag）以及知名的查理檢查站（Checkpoint Charlie）。

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