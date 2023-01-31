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    如果希特勒從未執政？ 德歷史博物館展覽引人思辨

    納粹領導人阿道夫·希特勒。資料照。（美聯社）

    納粹領導人阿道夫·希特勒。資料照。（美聯社）

    2023/01/31 17:15

    〔即時新聞／綜合報導〕1933年1月30日，阿道夫·希特勒（Adolf Hitler）擔任德國總理，就此改變了世界歷史，但倘若希特勒從未成功執政呢？近期德國歷史博物館（Deutsches Historisches Museum）一個新的展覽登場，重新評估並設想了德國歷史中的更多可能性。

    根據《德國之聲》報導，位於柏林的德國歷史博物館近期舉辦新展「未選擇的道路。或者：結果可能有所不同」，由知名歷史學家迪納（Dan Diner）策劃。迪納以倒退思考方式，細數1848年至1989年間，德國歷史上共14個決定性的歷史時刻，試圖探究事件中的微小變化，如何可能改變過去和未來。

    迪納強調，展覽並非講述不同版本的歷史，更不是所謂的反事實歷史，他說：「相反的，透過另一種歷史視角，我們能夠更清晰的審視真正發生的事件」。展覽運用「現實展間」中的檔案及圖像，和「可能性展間」中佈置的場景，交錯引導參觀者思考不同的歷史可能性，讓參觀者「更好的了解發生的真實事件」。

    迪納舉例，導致1989年11月9日柏林圍牆倒塌的和平革命，為何被描述為「幸運之舉」？因為就在事發的前幾個月，東德政權才剛發表聲明，表態支持中共對天安門廣場示威的殘酷鎮壓；該展覽也思考了1944年，暗殺希特勒行動成功的可能性，卻也強調打從1933年1月30日，納粹上台以來，獨裁者掌權早已造成了難以估算的嚴重後果。

    德國歷史博物館舉辦新展「未選擇的道路。或者：結果可能有所不同」。（路透）

    德國歷史博物館舉辦新展「未選擇的道路。或者：結果可能有所不同」。（路透）

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