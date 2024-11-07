越南女遊客穿綠色緊身服 韓國景福宮外倒立練瑜珈

首爾知名景點「景福宮」出現一名外國女子，雙手倒立靠在牆上，引起路人側目。（本報合成，擷取自Bí Mật Showbiz/Facebook）

2024/11/07 19:23

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕擁有600年歷史的南韓景福宮，是首爾市內最古老的宮殿，許多觀光客會租借韓服體驗當地文化。然而近日卻有一名外國遊客身穿綠色緊身衣，整個人倒立靠在景福宮外牆，掀起議論。

綜合外媒報導，一名來自越南河內的37歲女子Kieu Hoa 3日在短影音平台「TikTok」分享，她於10月29日在景福宮倒立練習瑜珈的影片。當時她身穿綠色緊身瑜珈服，在古蹟外牆前倒立，並將雙手撐在地上，離譜畫面驚呆不少路人。

請繼續往下閱讀...

影片曝光後引發網友批評，不少人擔心女子此舉可能損壞古蹟，甚至影響越南的形象。Kieu Hoa則辯稱，自己沒有違反任何規定，也未被現場工作人員警告，呼籲網友尊重差異。

對此，南韓國家遺產廳表示，由於發生在景福宮外，不屬於宮內範圍而無法多加干涉。但若在宮內出現誇張舉動，將可依規定暫停參觀並要求離開。未來若發現類似違反宮殿形象的行為，將採取相關措施，必要時由警方介入處理。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法