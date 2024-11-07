川普要收「保護費」？路透：台灣最快明年初提大筆軍購案

我國向美採購的F-16 block20戰機。（資料照）

2024/11/07 19:59

〔編譯陳成良／綜合報導〕外媒《路透》7日報導指出，美國前總統川普勝選連任後，台灣可能加速推動大規模軍購，以回應川普先前要求台灣支付「保護費」的言論，並向華府展現自我防衛的決心。

川普在競選期間曾表示，台灣應支付美國協防費用，並批評台灣搶走美國的半導體產業，此番言論引發台灣政府高度關注。美國雖是台灣最重要的武器供應國，但台灣先前曾抱怨，目前仍有高達200億美元（約新台幣6400億元）的軍購案尚未交付。美國上個月才宣布一筆將近20億美元的飛彈系統對台軍售案。

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據《路透》報導，美台商會會長韓儒伯（Rupert Hammond-Chambers）分析，台灣可能推動一筆金額龐大的軍購案，最快明年第一季就會有動作，藉此吸引美方關注，並向川普政府釋出善意。他預期台灣將採購多項重要武器平台和彈藥，視為鞏固雙邊關係的「訂金」。

報導中提到，台灣外交部7日向立法院提交的書面報告也示警，中國可能在美國總統交接期間，加強對台軍事恫嚇，例如軍演、網路攻擊或其他心理戰等，藉此試探美方反應。台灣的國防安全將面臨更嚴峻的挑戰。

一位不具名的前美國官員評估，台灣很可能會迅速推動軍購案，以拉攏川普政府，並反駁川普先前對台灣在半導體產業「佔美國便宜」的說法。該人士指出，「台灣方面會希望藉此快速展現忠誠，以鞏固川普的承諾」。

報導中也提到，美國新政府的部分重要職位，可能由友台人士出任，包括前國務卿龐皮歐（Mike Pompeo）和前國家安全顧問歐布萊恩（Robert O'Brien）。龐皮歐卸任後曾公開呼籲美國與台灣建立正式外交關係；歐布萊恩則於去年訪台，並於6日在X平台發文上感謝副總統賴清德對川普的祝賀，

據《路透》報導，此舉讓台灣官員感到相當振奮，但賴清德辦公室表示，目前並無規劃與川普通話。一位不具名的台灣安全部門消息人士分析，若由龐皮歐或歐布萊恩等友台人士出掌要職，對台灣而言固然有利，但台灣仍須展現強化國防的決心，而推動新的軍購案將是重要的表態方式。

報導提及，川普在第一任期內，曾因在大選後不久與當時的總統蔡英文通話、批准對台軍售、派遣內閣成員訪台，以及對中國採取強硬立場，獲得不少台灣民眾支持。賴清德競選發言人趙怡翔表示，目前公開討論的川普國務卿和國防部長人選，都被認為是「友台的」。台灣無須過度擔憂川普的競選言論，應對未來發展保持信心。

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