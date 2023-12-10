跪求放過！2024出國「9大避訪熱點」曝光 日本富士山上榜

日本富士山。（資料照，歐新社）

2023/12/10 15:45

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕2024年將至，許多人已開始興奮準備各種出國旅遊的計畫。不過美國知名旅遊雜誌《福多旅遊》（Fodor’s Travel）公布明年「全球9大避訪景點」，除呼籲遊客慎重考慮避開這些享有盛名但亟需喘息的熱門勝地，同時提到這些地區飽受環境汙染、觀光公害等衝擊。其中，台灣人愛去的日本富士山也榜上有名。

綜合外媒報導，《福多旅遊》於官網所列出的2024年9大「避訪清單」（No List），其中有4處在亞洲，其餘則在歐美。根據官網所述，評比初衷並非是以偏概全刻意打壓，而是以「尊敬」為出發點的宣言，本次開出避訪清單，也著重於遊客對9處旅遊熱門景點與依存的當地社區，所造成的「過度旅遊」、「過度垃圾產生」、「影響水資源」這3大面影響。

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同時，《福多旅遊》還指出這9處旅遊熱點，深受「Instagram效應」的影響，因為這些地方的美照在世界各地流傳，引起觀光風潮。最後《福多旅遊》也呼籲全球遊客，規劃2024年旅遊計畫時，務必放過這些地區，更提到若要前往，也請小心保護當地環境與文化，更要尊重各地人民與地方。

日本富士山

該景點的登山客人數近年暴增，然而當地各處單位與民眾指出，許多並未充分理解攀爬富士山所需承受的風險，導致神聖山頂人滿為患的同時，也讓自己置身於危險中。

另外，許多登山客不願支付1000日圓（約新台幣200元）的安全、維護環境費用，甚至還在留下大量垃圾、裝滿尿液的寶特瓶，這些只能仰賴志工清理，令當地人相當頭痛。

越南下龍灣

當地迷人的水域，吸引大量國際觀光客到訪度假，從事包含浮潛、水上活動以及釣魚等活動，也因此導致當地垃圾滿載，水域充滿許多垃圾與柴油，加上當地政府遏止汙染的政策執行不力，非常容易被業者規避，讓該地自然生態面臨難以承受的污染。

泰國閣沙梅島（Koh Samui）

該島已被淡水短缺問題困擾將近1年，隨著遊客湧入，又消耗了當地高達70%的珍貴水資源，嚴重加劇該島淡水短缺。

印度恆河

被印度視為人民生命泉源的這條河流，近年面臨流量減少、垃圾汙染、淡水海豚瀕危等問題，且隨著新興的豪華郵輪產業，更加惡化這些問題。

希臘雅典

當地政府缺乏觀光公害管理計畫，不緊讓這處世界遺產面臨被破壞的危機，也令當地民眾的傳統生活方式，被大量到訪的觀光客給破壞。

目前衛城（Acropolis）已經實施每日遊客上限，從過去每天接受2.3萬名遊客，縮減為2萬人，帕德嫩神殿則是1.7萬人，且入場時間必須分散。

義大利威尼斯（Venice）

威尼斯長期以來受地層下陷影響，有淹城危機，且不斷增加的遊客造成的破壞，更加劇了這個古老又脆弱的城市的壓力，也對當地環境與居民造成不利影響。

雖然當地政府已經採取幾項具體措施，試圖以減少遊客，包括明年4月底至7月中旬，針對所有入城「一日遊」的14歲以上遊客收取5歐元（約新台幣171元）旅遊稅，但仍被認為不太可能改善問題。

美國加州聖蓋博山國家紀念區（San Gabriel Mountains National Monument）

這座洛杉磯郡的「天然綠洲」，因為遊客人數太多並且缺乏環保意識，不僅紀念碑被旅客亂塗鴉，甚至還會到處亂丟垃圾，讓當地環境遭受被大量破壞的困擾。

美加邊境蘇必略湖（Lake Superior）

位在美國與加拿大邊境的蘇必略湖，是地球上最大淡水湖，如今當地生態因人類造訪，而面臨多種危害，包括物種入侵、藻類快速繁殖、魚類食用警告等威脅。

智利阿塔卡瑪沙漠（Atacama Desert）

瀕臨太平洋海岸的阿塔卡瑪沙漠，為沙漠、間歇泉、潟湖、鹽礦、懸崖及山峰構成壯麗的自然美景，不過當地環境卻受到「快時尚」的汙染，不幸成為垃圾掩埋場。

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