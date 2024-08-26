300個頭等艙機票遭標錯價 澳洲航空急補救：可全額退款

澳洲航空（Qantas）。（資料照，法新社）

2024/08/26 17:11

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕澳洲航空（Qantas）日前發生一起「標錯價」事件，航空公司將部分澳洲和美國航線的頭等艙機票，打成以原價一成半的超低價格出售，吸引大批民眾搶便宜。對此，澳洲航空出面聲明，公司現在單方面將機票改為商務客位，買家亦可選擇全數退款或改簽的服務。

綜合外媒報導，這起標錯價事件發生在本月22日上午，澳洲航空官網突然釋出一批廉價機票，往返澳洲和美國的頭等艙機票價格，降至不到5000美元（約新台幣15.7萬元），比平時的價格低了約1.5萬美元（約新台幣47.1萬元），甚至比商務艙便宜約65%。報導指出，在航空公司修正前官網價格的8小時內，吸引了約300位民眾瘋搶。

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澳洲航空事後發布聲明，指出這些令人難以置信的低價機票，是因「編碼錯誤」所致，為了彌補這一錯誤，公司將免費為選擇商務艙的乘客重新安排座位，或提供全額退款並向向受影響的顧客道歉，表示正在努力糾正這一錯誤。

根據澳洲消費者法規定，商家有權取消被錯誤標價的商品，不過需要提供補救措施，如允許顧客取消購買並獲得退款。對此，澳洲競爭及消費者保護委員會（ACCC）也指出，企業應正確宣傳其價格和優惠，但也承認錯誤難以避免。

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