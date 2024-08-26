為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    300個頭等艙機票遭標錯價 澳洲航空急補救：可全額退款

    澳洲航空（Qantas）。（資料照，法新社）

    澳洲航空（Qantas）。（資料照，法新社）

    2024/08/26 17:11

    莊文仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕澳洲航空（Qantas）日前發生一起「標錯價」事件，航空公司將部分澳洲和美國航線的頭等艙機票，打成以原價一成半的超低價格出售，吸引大批民眾搶便宜。對此，澳洲航空出面聲明，公司現在單方面將機票改為商務客位，買家亦可選擇全數退款或改簽的服務。

    綜合外媒報導，這起標錯價事件發生在本月22日上午，澳洲航空官網突然釋出一批廉價機票，往返澳洲和美國的頭等艙機票價格，降至不到5000美元（約新台幣15.7萬元），比平時的價格低了約1.5萬美元（約新台幣47.1萬元），甚至比商務艙便宜約65%。報導指出，在航空公司修正前官網價格的8小時內，吸引了約300位民眾瘋搶。

    澳洲航空事後發布聲明，指出這些令人難以置信的低價機票，是因「編碼錯誤」所致，為了彌補這一錯誤，公司將免費為選擇商務艙的乘客重新安排座位，或提供全額退款並向向受影響的顧客道歉，表示正在努力糾正這一錯誤。

    根據澳洲消費者法規定，商家有權取消被錯誤標價的商品，不過需要提供補救措施，如允許顧客取消購買並獲得退款。對此，澳洲競爭及消費者保護委員會（ACCC）也指出，企業應正確宣傳其價格和優惠，但也承認錯誤難以避免。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播