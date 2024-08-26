Telegram執行長法國被捕 公司強調遵守歐盟法律

被捕的度洛夫身材精實，公司強調Telegram遵守歐盟法律。（取自度洛夫 Instagram帳號）

2024/08/26 09:58

〔編譯陳成良／綜合報導〕通訊軟體Telegram創辦人兼執行長度洛夫（Pavel Durov）週末被法國警方拘留，Telegram公司週日（25日）對此質疑，強調公司一向遵守歐盟法律，強調度洛夫「沒什麼好隱瞞的」。

39歲的度洛夫週六（24日）在巴黎勒布爾熱機場（Le Bourget Airport）被捕。根據《法新社》報導，法國警方懷疑度洛夫未防止Telegram被用於犯罪活動。一名司法官員表示，度洛夫的拘留時間已於週日晚間延長24小時。

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Telegram在其平台和 X（前身為推特）上發表聲明，強調這家總部位於杜拜的公司遵守包括《數位服務法》（Digital Services Act）在內的所有歐洲法律，度洛夫「沒什麼好隱瞞的」。

聲明中指出：「聲稱一個平台或其所有者，要對該平台的濫用行為負責，是荒謬的。我們正在等待事件迅速獲得解決。」

根據Telegram官網資訊，度洛夫目前居住在杜拜，擁有法國和阿拉伯聯合大公國的公民身分。他過去並未對自己是否放棄俄羅斯國籍發表評論。

俄羅斯駐巴黎大使館表示，已要求「法國當局說明拘留度洛夫的原因，並要求法國確保杜洛夫的權利受到保護，並提供領事探視權」。聲明指出，俄羅斯大使館官員目前正與杜洛夫的律師聯繫。

《法新社》報導，法國打擊危害未成年人暴力行為辦公室（Ofmin）對杜洛夫發出了逮捕令。Ofmin表示，目前正在對Telegram平台上，涉嫌詐欺、販毒、網路霸凌、組織犯罪和宣揚恐怖主義等犯罪行為，進行初步調查。

在度洛夫被捕的消息傳出後，與Telegram相關的加密貨幣「Toncoin」，一度暴跌23%。

Telegram是由度洛夫和他的兄弟、程式設計師兼數學家尼古拉·度洛夫（Nikolai Durov）共同創立的。Telegram目前擁有約9億活躍用戶，是最受歡迎的通訊軟體之一。由於Telegram對內容審查的態度相對寬鬆，因此被指控經常被用於犯罪活動和散播極端主義內容。

度洛夫兄弟於2006年在俄羅斯創立了社交網站VKontakte，並因此致富。該平台迅速在俄羅斯流行起來，但也因此成為與克里姆林宮關係密切的億萬富翁的眼中釘。８年後，面對普廷 （Vladimir Putin） 安全部門的騷擾，他被迫以 3 億歐元的價格出售自己的股票。

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