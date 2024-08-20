鯨魚擱淺解謎？關鍵竟在博物館一管寄生蟲裡

澳洲塔斯馬尼亞一隻擱淺的抹香鯨。一項研究對寄生蟲在鯨魚擱淺事件中扮演的角色提出了質疑，此類事件每年在澳洲造成數十隻鯨魚死亡。（路透）

2024/08/20 08:49

〔編譯陳成良／綜合報導〕英國《衛報》（The Guardian）16日報導，澳洲研究人員發現，存放在塔斯馬尼亞博物館的一管寄生蟲，可能解開鯨魚擱淺之謎。這項發現不僅可能為鯨魚擱淺的研究提供新的方向，也凸顯了寄生蟲在生態系統中扮演的重要角色，更令人反思人類活動對海洋生態的影響。

報導指出， 這管寄生蟲來自1973年一隻擱淺在塔斯馬尼亞的領航鯨（pilot whale），被鑑定為罕見的線蟲（Nematode）。研究人員推測，大量的線蟲可能侵蝕了鯨魚的氣孔，影響其呼吸和導航能力，最終導致牠迷失方向並擱淺。

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鯨魚擱淺一直是科學界的未解之謎，多年來，科學家們提出了各種可能的解釋，包括疾病、環境污染、船隻噪音干擾、地磁異常、甚至是太陽活動等等，但都缺乏決定性證據。這項新研究則將寄生蟲列為可能的致病因素，為解開謎團提供了新的思路。

研究人員尚姆西博士（Dr. Shokoofeh Shamsi）指出，寄生蟲導致宿主異常行為甚至死亡的案例在其他動物中已有不少先例，例如，某些寄生蟲可以操控螞蟻的行為，讓牠們更容易被鳥類捕食。因此，她推測寄生蟲也可能影響鯨魚的行為，干擾牠們的導航系統，導致牠們擱淺。

然而，也有專家持保留態度。澳洲格里菲斯大學（Griffith University）的鯨魚研究員梅內克博士（Dr. Olaf Meynecke）認為，寄生蟲的出現更可能是鯨魚本身健康狀況不佳的結果，而非直接原因。他表示：「寄生蟲只有在宿主本身已經生病的情況下，才能真正地控制並殺死宿主。」他強調，需要更多研究來證實寄生蟲與鯨魚擱淺之間的因果關係。

報導指出，這項研究也突顯了博物館收藏的重要性。數十年前看似不起眼的樣本，如今卻可能成為解開科學謎團的關鍵。這也提醒我們，在面對未知的科學問題時，需要保持開放的心態，並積極探索各種可能性。

此外，這項研究也引發了人們對人類活動對海洋生態影響的擔憂。污染、噪音、氣候變遷等因素都可能導致鯨魚的免疫力下降，更容易受到寄生蟲的侵害。

寄生蟲是否為鯨魚擱淺的元兇，目前尚無定論。但這項研究無疑為科學家理解鯨魚擱淺的複雜原因，提供了新的思考方向，也提醒我們重視寄生蟲在生態系統中的影響，並反思人類活動對海洋生態的衝擊。

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