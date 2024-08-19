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    南海爭議再起！菲律賓認仙賓暗沙為領土 駁斥中國主權說

    菲律賓和中國又在南海環礁仙賓暗沙爆發主權爭議。（法新社檔案照）

    菲律賓和中國又在南海環礁仙賓暗沙爆發主權爭議。（法新社檔案照）

    2024/08/19 06:32

    首次上稿 00:03
    更新時間 06:32

    〔國際新聞中心／綜合報導〕菲律賓和中國又在南沙群島東南部環礁仙賓暗沙（Sabina Shoal，菲稱艾斯柯達礁，中稱仙賓礁）爆發主權爭議！針對中國指控菲律賓船隻擅闖仙賓暗沙，侵犯其主權的說法，菲國政府18日強烈駁斥，強調相關區域為菲國領土，菲國船隻有權在當地附近水域行駛和運作。

    今年4月，菲律賓海岸防衛隊指責中方船隻在仙賓暗沙沙洲上傾倒珊瑚碎片，疑似有意填海造島，距菲國巴拉旺省僅約71海里，故將1艘多功能巡邏艦「馬格巴努亞號」（BRP Teresa Magbanua）派往當地，執行監視任務。

    今年5月，菲律賓又宣布，將延長馬格巴努亞號在相關區域的駐守時間。

    中國外交部16日回應記者提問時，指責菲律賓船隻「擅自進入仙賓礁潟湖並長時間滯留，嚴重侵犯中方主權」，聲稱「中方已透過外交管道向菲方提出嚴正交涉，要求菲方立即停止侵權行徑，立即撤出有關船隻」。

    中方聲稱，將密切關注事態發展，並將採取「堅決有力」措施，維護其領土主權和海洋權益。

    但菲律賓海岸防衛隊發言人塔瑞耶拉（Jay Tarriela）18日透過社群平台X發文反駁，「我們菲律賓海岸防衛隊船隻無須取得其他任何國家批准，有權根據所需要的時間在艾斯柯達礁的潟湖內運作」。

    塔瑞耶拉強調，菲律賓在相關海域部署巡邏艦的行動，並非旨在「挑釁或促使緊張局勢升級」，而是捍衛菲律賓「在這些水域的主權權利」。

    中國海警局本月4日指控，菲律賓漁業與水產資源局巡邏艇和多艘漁船，本月3日以來先後聚集在前述菲國巡邏艦附近海域活動，「侵犯中國領土主權和海洋權益」，中國海警全程「依法跟監、有效管控」。

    菲中2國在南海的2個主要衝突點，即仁愛暗沙（菲稱愛尤銀礁，中稱仁愛礁）和黃岩島（菲稱馬辛洛克灘），都位於菲律賓200浬專屬經濟區內，但中國也宣稱對此擁有主權。分析家指出，菲中雙方針對菲國在仙賓暗沙部署巡邏艦的爭議顯示，2國在南海的主權爭議仍存在愈演愈烈的危險性。

    針對中國指控菲律賓船隻擅闖仙賓暗沙，侵犯其主權。菲國政府18日強烈駁斥，強調相關區域為菲國領土，菲國船隻有權在附近水域行駛。（路透檔案照）

    針對中國指控菲律賓船隻擅闖仙賓暗沙，侵犯其主權。菲國政府18日強烈駁斥，強調相關區域為菲國領土，菲國船隻有權在附近水域行駛。（路透檔案照）

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